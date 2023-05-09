Nhảy bungee ăn mừng ly hôn, người đàn ông nhận về cái kết đắng

Ngay sau khi ly hôn với vợ, người đàn ông chọn nhảy bungee để ăn mừng, chẳng thể ngờ quyết định này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh.
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Hiện nay, rất nhiều người thích thử thách các giới hạn, thích nhảy bungee để cảm nhận cảm giác không trọng lượng. Mặc dù các môn thể thao mạo hiểm luôn mang đến sự phấn khích nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện sự nguy hiểm. Nếu trong quá trình nhảy bungee mà xảy ra tình trạng đứt dây sẽ dẫn hến hậu quả khôn lường.
Theo Sohu, mới đây, một thanh niên 22 tuổi người Brazil tên là Rafael đã chọn nhảy bungee để ăn mừng ngay sau khi ly hôn. Vậy nhưng điều chàng trai này chẳng thể ngờ đó là trong quá trình nhảy, sợi dây bị đứt khiến anh bị rơi tự do từ độ cao 21 mét. Việc này khiến chàng trai 22 tuổi bị gãy cột sống ở cổ và thắt lưng.
Ban đầu, Rafael nhảy từ độ cao lớn, người anh đung đưa qua lại theo một vòng cung rộng. Thật không may, trong quá trình này sợi dây bị đứt, Rafael bị rơi xuống nước. Sự việc này khiến chàng trai 22 tuổi bị gãy cột sống ở cổ, thắt lưng cùng nhiều vết thương ở lưng và mặt. Rất may mắn, Rafael đã thoát khỏi cửa tử và hiện đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.
Dù nhảy bungee là môn thể thao mạo hiểm được nhiều người yêu thích nhưng những ai có tiền sử bệnh tim hoặc não đều không được tham gia. Còn những người bị cận thị nặng cũng nên thận trọng vì khi nhảy bungee, người chơi sẽ rơi từ trên xuống với gia tốc 9.8 m/s2, điều này dễ gây xung huyết não và bong võng mạc.