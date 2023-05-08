Trói tay chân chồng vào giường đút cơm hàng ngày, người phụ nữ nhất quyết không chịu ly hôn vì chồng quá đẹp trai

Lý Hạ và Vương Cường quen biết qua giới thiệu, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Cường, Lý Hạ đã bị thu hút bởi sự đẹp trai của anh ấy. Cô hạnh phúc vì có thể tìm được một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Tuy Lý Hạ không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng cô rất tốt bụng và có tính cách đơn giản. Vương Cường hứa sẽ đối xử tốt với Lý Hạ để cô có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Ba năm trước, Lý Hạ kết hôn với người đàn ông hơn cô 3 tuổi tên Vương Cường. Sau khi kết hôn, ngoài những lúc ngọt ngào, cả hai thường xuyên cãi vã . Ba năm sau, Vương Cường đuổi Lý Hạ ra khỏi nhà, hàng xóm thấy vậy khuyên cô nên ly hôn nhưng Lý Hạ nói rằng: “Tôi không ly hôn bởi vì anh ấy quá đẹp trai”.

Nhìn thấy người hòa giải, Lý Hạ vô cùng đau lòng kể về những cay đắng mà cô phải chịu suốt 3 năm qua. Theo Lý Hạ, trong thời gian chung sống, Lý Cường nhiều lần mắng cô, những vết sẹo trên người cô đều do Vương Cường gây ra. Mấy ngày trước, chỉ vì Lý Hạ muốn đút cho chồng ăn mà anh ta đã đuổi cô ra khỏi nhà. Hiện tại do phải giải quyết tranh chấp tình cảm với Vương Cường, Lý Hạ đã nghỉ làm. Cô chỉ hy vọng người hòa giải có thể giúp cô tìm thấy Vương Cường và hỏi anh ấy tại sao lại muốn ly hôn với cô.

Không ngờ sau khi kết hôn, Vương Cường đã thay đổi tình cảm của mình với Lý Hạ. Không chỉ vậy, vài ngày trước đây, Vương Cường còn đệ đơn ly hôn và đuổi Lý Hạ ra khỏi nhà. Lý Hạ nhiều lần gửi tin nhắn nhưng Vương Cường không trả lời. Lý Hạ không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nên đã tìm một người hòa giải trên truyền hình giúp cô hòa giải.

Vì Vương Cường quá đẹp trai nên Lý Hạ luôn nghi ngờ chồng có người khác

Khi Lý Hạ đưa người hòa giải về nhà gặp Vương Cường, người chồng vô cùng thờ ơ và không muốn nói chuyện với Lý Hạ. Vương Cường kéo người hòa giải sang một bên và nói rằng sự thật không giống những gì Lý Hạ nói. Kể từ khi kết hôn, Lý Hạ suốt ngày nghi ngờ chồng. Vì anh quá đẹp trai nên lúc nào Lý Hạ cũng nghĩ Vương Cường có người khác ở bên ngoài.

Lúc đầu Vương Cường có thể chịu đựng được, càng về sau Lý Hạ càng quá đáng, cô kiểm soát chồng bằng cách lắp định vị vào điện thoại của anh. Biết được sự thật, Vương Cường hỏi vợ tại sao lại làm vậy thì cô trả lời rằng chắc chắn chồng có người khác bên ngoài, chỉ là anh đang giấu cô mà thôi. Sự hoài nghi ngày một lớn khiến tâm trạng Lý Hạ không tốt, cô trở nên cáu kỉnh và thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy con trai và con dâu thường xuyên cãi vã, bố mẹ Vương Cường đã yêu cầu họ ly hôn. Vậy nhưng tại tòa án, Lý Hạ đã quỳ gối trước bố mẹ Vương Cường và hứa rằng sau này sẽ không gây chuyện vô cớ nữa.

Thấy Lý Hạ như vậy, Vương Cường cũng mềm lòng và đồng ý cho vợ một cơ hội. Vậy nhưng không lâu sau đó, Lý Hạ lại bắt đầu sự ghen tuông vô cớ. Vương Cường là thợ điện nên anh có thói quen sau khi kết thúc công việc sẽ tắm thật sạch sẽ trước khi về nhà. Vậy nhưng Lý Hạ lại cho rằng chồng cố tình xóa đi bằng chứng ngoại tình. Cũng vì sự kiểm soát của Lý Hạ, Vương Cường đã bị mất việc, anh đành phải ở nhà chơi game. Thấy chồng ở nhà Lý Hạ cũng không yên tâm, cô trói tay và chân của Vương Cường vào giường rồi tự mình mang thức ăn và đồ uống cho chồng mỗi ngày.

Người phụ nữ 23 tuổi không chịu ly hôn vì chồng quá đẹp trai

Một lần khi đang chơi game, Vương Cường phát hiện Lý Hạ lắp camera bí mật ở trong nhà. Quá tức giận anh gọi vợ về nhà, hai người lại cãi vã. Trong lúc tức giận, Lý Hạ đã mang toàn bộ thẻ ngân hàng của gia đình và bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nghe thấy Vương Cường và người hòa giải nói đến đây, Lý Hạ bước vào khóc lóc thảm thiết rồi tự trách mình ngu ngốc. Bố mẹ Lý Hạ cũng ủng hộ con gái và con rể ly hôn. Vậy nhưng Lý Hạ không thể ly hôn với Vương Cường, cho dù hôn nhân của cô có hạnh phúc hay không, cô cũng phải kiên trì và không được dễ dàng ly hôn.

Hàng xóm nghe thấy Lý Hạ khóc lóc thảm thiết liền khuyên cô nên ly hôn vậy nhưng cô gái 23 tuổi tức giận nói rằng: “Tôi không ly hôn, anh ấy đẹp trai như vậy, tôi không nỡ”. Thấy con gái khóc lóc, mẹ của Lý Hạ cũng khóc theo. Để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, hòa giải viên đã mời một cố vấn tâm lý tham gia chương trình. Chuyên gia tâm lý mong Lý Hạ và Vương Cường hãy nói ra những ưu điểm của nhau.

Lý Hạ thông báo mình có thai và Vương Cường cũng đồng ý hòa giải

Đến lúc này, Lý Hạ lấy trong túi ra một que thử thai, cô nói rằng tối qua cô phát hiện mình đã có thai. Vương Cường thấy vậy im lặng một hồi lâu và cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi. Vương Cường cho biết, chỉ cần vợ không quá đa nghi và tin tưởng anh hơn thì anh sẽ gánh vác và chăm sóc gia đình nhỏ này thật tốt, hai người cuối cùng cũng đồng ý cho nhau cơ hội để vun vén hạnh phúc gia đình.