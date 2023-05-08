Chồng phát hiện vợ lên giường với hiệu trưởng 9 lần để con được nhập học và thái độ gây sửng sốt của người vợ

Thế giới 08/05/2023 10:55

Sau khi chồng phát hiện vợ mình tình nguyện lên giường với hiệu trưởng một trường mầm non 9 lần để con được nhập học đã chất vấn vợ và cái kết chẳng thể ngờ.

Mới đây vụ việc một phụ huynh xinh đẹp đã đồng ý lên giường với hiệu trưởng một trường mầm non lại gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung. Theo Sohu, người phụ nữ này họ Vương đang sống ở Thượng Hải. Vương sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mặc dù đã có chồng và sinh con nhưng bất cứ ai gặp Vương đều bị hút hồn bởi nhan sắc của Vương.

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 Vương sở hữu dung nhan xinh đẹp khiến người đàn ông nào gặp cô cũng động lòng

Chồng Vương cũng là một người “làm ra tiền” tại Thượng Hải, khi con đến tuổi đến trường, Vương đã tìm mọi cách để xin cho con vào học tại một trường mầm non song ngữ. Vậy nhưng khi hiệu trưởng của trường gặp Vương đã nảy sinh ý đồ xấu. Người đàn ông này nói rằng con của Vương không đủ điều kiện để vào trường này học đồng thời gợi ý rằng: “Cơ hội là do con người tạo ra”.

Vì để con mình không thua kém bạn bè, Vương đã đồng ý lên giường với hiệu trưởng kia. Vương cũng nói rõ ràng rằng chỉ làm việc này một lần thôi, nhưng tên hiệu trưởng không buông tha cho Vương. Hắn liên tục nhắn tin nhớ nhung cũng như uy hiếp để Vương phục tùng hắn. Cứ như vậy Vương đã lên giường với hiệu trưởng của con mình tổng cộng 9 lần và đứa trẻ cũng được nhận vào học.

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 Vì để con trai được học trường song ngữ, Vương đã đồng ý lên giường với hiệu trưởng 9 lần

Người chồng của Vương vô tình xem được những tin nhắn giữa vợ mình và hiệu trưởng thì vô cùng sửng sốt. Anh chất vấn vợ thì Vương giận dữ nói rằng: “Tôi không chung thủy? Tôi vì gia đình và vì con trai mà làm bao nhiêu việc như vậy. Anh nghĩ rằng tôi muốn ngủ với anh ta sao?”, không thể chấp nhận hành động và thái độ của người vợ, anh chồng đã đăng hết những tin nhắn qua lại giữa vợ và hiệu trưởng lên mạng đồng thời đòi ly hôn ngay lập tức. Lúc này Vương chỉ trích chồng thiếu hiểu biết: “Anh thấy ly hôn có ý nghĩa gì không?” Nhiều cư dân mạng xứ Trung đứng về phía anh chồng, lên án hành động của chị vợ. Chỉ vì những tham vọng viển vông mà người phụ nữ này đã đánh mất cả gia đình.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung mạng xã hội xứ Trung đòi ly hôn

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