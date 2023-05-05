Ăn hơn 300 con cua trong vòng 4 tiếng, 7 người đàn ông gây sốt cộng đồng mạng

Theo Baijiahao, vào ngày 3/5 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, anh Trương và nhóm bạn của mình đến một quá buffet để dùng bữa tối. Anh Trương quay lại video trên bàn xếp đầy vỏ cua và đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung .

Ăn buffet là một hình thức ăn uống được giới trẻ hiện nay rất ưa chuộng, thông qua tiệc buffet chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều món ăn khác nhau. Mới đây, một nhóm 7 người đã khoe chiến tích ăn buffet của mình lên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng .

Anh Trương cho biết, nhóm bạn của anh tổng cộng có 7 người, họ đến nhà hàng buffet này từ 5 giờ chiều và ăn đến 9 giờ tối. 7 người này đều là những người ăn được rất nhiều, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, anh Trương và những người bạn của mình đã ăn hết hơn 300 con cua. Trong video của mình, anh Trương nói rằng, ngoài 300 con cua, 7 người họ còn ăn 80 bát Dương Chi Cam Lộ (một món ăn Hong Kong), 40 đến 50 hộp sầu riêng. Ngoài ra anh Trương và bạn bè còn liên tục ăn tôm và sishimi cho đến khi nhà hàng đóng cửa.

Những chiếc vỏ cua được xếp ngay ngắn trên bàn, nhóm 7 người của anh Trương đã ăn hơn 300 con cua trong 4 tiếng đồng hồ

Ngoài ra, anh Trương và những người bạn liên tục ăn tôm...

... 80 bát Dương Chi Cam Lộ và 40 đến 50 hộp sầu riêng

Sau khi video của anh Trương được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung liền bàn tán sôi nổi về sự việc này. Nhiều người khen anh Trương và những người bạn của mình quá giỏi khi có thể ăn nhiều như vậy chỉ trong 4 tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, nếu tất cả khách hàng đều ăn nhiều như anh Trương thì có lẽ chủ cửa hàng sẽ phải đóng cửa sớm vì thua lỗ.