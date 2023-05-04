Nghỉ việc 2 năm, chàng trai vẫn đều đặn lĩnh lương hàng tháng vì lý do chẳng thể ngờ

Dù đã nghỉ làm tại công ty 2 năm nay nhưng chàng thanh niên vẫn đều đặn nhận lương hàng tháng vì bà chủ công ty chẳng thể quên anh.

Theo Sohu, ngày 28/4 một anh chàng đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung bàn tán xôn xao vì vẫn đều đặn nhận lương hàng tháng dù đã nghỉ việc ở công ty được 2 năm. Anh chàng này chia sẻ: “Tôi nghỉ việc 2 năm rồi, xem ra bà chủ vẫn nhớ đến chuyện đó nên mỗi tháng đều chuyển 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7.2 triệu đồng) vào tài khoản của tôi. Tôi nói bà ấy đừng chuyển nữa nhưng bà chủ nói rằng, chỉ cần công ty còn hoạt động thì vẫn sẽ chuyển lương cho tôi”.

Mặc dù đã nghỉ việc 2 năm nhưng chàng trai này vẫn đều đặn nhận lương hàng tháng

Nhớ lại 3 năm về trước chàng trai này cho biết, anh đến phỏng vấn và làm việc tại một công ty. Do nỗ lực cố gắng trong công việc và thật thà, chăm chỉ nên anh được sếp của công ty quý mến, mỗi tháng anh đều nhận 2.000 tệ tiền lương. Thông qua tìm hiểu, sếp của công ty này biết được điều kiện kinh tế của gia đình chàng trai không được tốt, anh là một người rất yêu thương những người trong gia đình mình.

Một ngày, bà chủ bị tai nạn trên đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình hình vô cùng nguy kịch. Lúc này bà chủ cần phải truyền máu nhưng lượng máu tại bệnh viện không đủ. Chàng trai biết tin liền đến bệnh viện để hiến máu vì nhóm máu của anh có thể truyền cho bà chủ. Do chàng trai đến kịp thời, bà chủ cũng được cứu sống. Ông chủ vô cùng biết ơn hành động của chàng trai, còn bà chủ thì ghi nhớ công ơn này của chàng trai trẻ.

Bà chủ nói rằng chỉ cần công ty còn hoạt động, mỗi tháng chàng trai này đều có lương

Vì lý do gia đình, 2 năm trước chàng trai đã xin nghỉ việc tại công ty. Để cảm ơn ân nhân cứu mạng, vợ chồng sếp đã quyết định rằng sẽ chuyển lương cho chàng trai này hàng tháng như khi anh vẫn đến công ty làm việc. Trong thời gian này, chàng trai cũng đã từng nói với bà chủ đừng chuyển tiền nữa nhưng bà chủ nói rằng, chỉ cần công ty không phá sản thì vẫn sẽ chuyển lương đều đặn hàng tháng cho chàng trai này.

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