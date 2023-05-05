Phú bà 60 tuổi được chàng trai 24 tuổi cầu hôn, chung sống 10 ngày đành phải đuổi người tình ra khỏi nhà

Thế giới 05/05/2023 17:03

Người phụ nữ 60 tuổi được chàng trai giao hàng 24 tuổi cầu hôn, vậy nhưng hai người chỉ chung sống với nhau 10 ngày, chàng thanh niên đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Theo Sohu, mới đây một sự việc xảy ra ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý. Một chàng trai giao hàng 24 tuổi đến từ vùng nông thôn của tỉnh Liêu Ninh đã cầu hôn một người phụ nữ hơn mình 36 tuổi đang sống tại thủ phủ của tỉnh này. Khoảng cách tuổi tác quá lớn, trình độ học vấn và điều kiện kinh tế của hai người cũng khác nhau nhưng vì nhu cầu của hai bên nên cả hai đã đến với nhau. Tuy nhiên, cặp đôi chỉ sống với nhau được 10 ngày, người phụ nữ 60 tuổi đã không thể chịu đựng được hành vi của người tình trẻ và đuổi anh ta ra khỏi nhà.

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 Lý đi giao hàng và đã gặp "chị Vương" - người mà anh hy vọng sẽ giúp anh đổi đời

Chàng trai 24 tuổi họ Lý đến từ một vùng nông nghèo của tỉnh Liêu Ninh, đối với anh, để tồn tại được ở một thành phố lớn là quá khó. Lý không có nhà, không có xe nên rất khó tìm bạn gái. Chính vì vậy, chàng trai trẻ này đặt mọi hy vọng vào người phụ nữ 60 tuổi họ Vương để thay đổi cuộc đời mình. Mặc dù điều kiện kinh tế khá giả nhưng Vương lại cần hơi ấm của đàn ông, vậy nên cho dù chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng hai người vẫn tìm được lý do để đến với nhau.

Năm 15 tuổi, bố mẹ của Lý qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, kể từ đó anh thành trẻ mồ côi rồi sau đó bỏ học. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, Lý đã đến thành phố làm việc. Không có chuyên môn, Lý đành làm một số việc vặt kiếm sống qua ngày. Những năm gần đây, ngành chuyển phát nhanh và giao đồ ăn phát triển nhanh chóng tại các thành phố, Lý bắt đầu tham gia công việc này và nhanh chóng thích nghi.

Trong một lần đi giao hàng, Lý đã gặp “chị Vương” một người phụ nữ 60 tuổi. Chồng của Vương qua đời 4 năm trước vì bạo bệnh, Vương có một cô con gái nhưng hiện đang định cư tại Úc. Con gái chỉ về thăm mẹ mỗi khi năm mới đến, Vương cũng không muốn chuyển hẳn sang Úc sống với con gái do bất đồng ngôn ngữ và văn hóa. Vương không thiếu tiền, điều kiện kinh tế rất tốt, lúc nào cũng trang điểm và ăn mặc trẻ trung.

Khi tiếp xúc với Vương, Lý rất dẻo miệng, hết lần này đến lần khác đều gọi “chị Vương” và khen cô trẻ đẹp như ngoài 40 tuổi. Mặc dù mạnh mẽ nhưng Vương cảm thấy rất thích thú với những lời có cánh mà Lý dành cho mình. Dần dần Vương cũng động lòng trước sự quan tâm của Lý.

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 Vậy nhưng sau khi về chung sống với nhau 10 ngày, Lý đã bị Vương đuổi ra khỏi nhà

Một lần, khi đang tham gia nhảy quảng trường, Vương đã bị bong gân và phải nghỉ ở nhà một thời gian. Thông qua Wechat, Lý biết tình hình của Vương nên đã đến ngay lập tức, sau đó anh thường đến thăm Vương và giúp làm việc nhà. Để thuận tiện cho việc chăm sóc Vương, Lý đã chuyển đến nhà Vương sống. Sự ân cần của Lý khiến Vương cảm động, cô thầm nghĩ, thật tốt khi có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc mình.

Một ngày, khi đang mát xa cho Vương, Lý đã cầu hôn người tình. Vốn là một người thích lãng mạn, trước những lời ngọt ngào của Lý, Vương đã đồng ý. Vậy nhưng, chỉ sau 10 ngày chung sống, Lý đã bị Vương đuổi ra khỏi nhà vì một lý do chẳng thể ngờ.

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 Người phụ nữ 60 tuổi không thể thích nghi với những thói quen của tình trẻ

Vương là người phụ nữ ưa sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng. Sau một ngày làm việc Lý về nhà, dù chân rất bẩn nhưng anh vẫn nằm dài trên sô pha khiến vết bẩn dính trên sô pha, Vương nhắc nhở thì Lý nói rằng anh quá mệt, để anh nghỉ ngơi một lát. Không chỉ vậy, Lý bắt đầu kiểm soát không cho Vương đi nhảy quảng trường nữa vì không muốn người tình tiếp xúc với những người đàn ông khác. Vương bắt đầu không thể chịu nổi thói quen và sự kiểm soát của Lý nên đã đuổi anh ra khỏi nhà. Sau đó, Lý liên tục tìm Vương để xin lỗi nhưng bị người tình từ chối.

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