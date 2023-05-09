Bạn gái về nhà bố mẹ đẻ một ngày, chàng trai ngã ngửa khi biết người yêu bí mật tổ chức đám cưới với người khác

Thế giới 09/05/2023 14:24

Mặc dù nói với bạn trai về nhà bố mẹ đẻ vì có người bạn phương xa tới thăm, vậy nhưng trên thực tế chỉ trong một ngày cô gái lại bí mật tổ chức đám cưới với người đàn ông khác.

Khi xã hội ngày càng cởi mở, các quan niệm về hôn nhân cũng có nhiều thay đổi, xã hội dần chấp nhận việc các cặp đôi sống chung trước hôn nhân. Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, cần có thời gian sống chung để từ từ hiểu nhau hơn rồi mới tiến tới hôn nhân. Vậy nhưng có nhiều cô gái lại lợi dụng việc này để lừa tình, lừa tiền của các chàng trai.

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Tiểu Bạch đang sống chung với Tiểu Tô nhưng vẫn có thể tổ chức đám cưới với người đàn ông khác 

Mới đây, sự việc một cô dâu ở Đức Hoa, Phúc Kiến, Trung Quốc vừa quen bạn trai vừa tổ chức đám cưới với người đàn ông khác đã nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung. Tiểu Bạch 22 tuổi là cô gái có tính cách dịu dàng cùng vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng. Cô sống cùng bạn trai là Tiểu Tô được gần một năm thì gia đình hai bên biết chuyện. Tiểu Bạch thích mua quần áo, túi xách hay mỹ phẩm, Tiểu Tô đều mua cho bạn gái. Vì tiền lương của Tiểu Tô đều dùng để thuê nhà và mua sắm cho Tiểu Bạch nên anh không tiết kiệm được nhiều tiền. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn nhưng mẹ của Tiểu Bạch yêu cầu tiền sính lễ rất cao nên Tiểu Tô lên kế hoạch tiết kiệm dần dần.

Tiểu Tô nghĩ rằng, hiện tại anh và bạn gái đã ở cùng nhau, tình cảm giữa hai người cũng rất tốt nên chỉ cần khi nào tiết kiệm đủ tiền sính lễ sẽ tổ chức đám cưới ngay lập tức. Vậy nhưng, Tiểu Tô chẳng thể ngờ, một lần Tiểu Bạch về thăm gia đình anh đã mất đi người phụ nữ mà anh hết mực chiều chuộng. Không chỉ vậy, Tiểu Tô còn phát hiện ra bí mật động trời mà Tiểu Bạch và gia đình cô giấu kín.

Tiểu Bạch nói với Tiểu Tô rằng, cô về nhà bố mẹ đẻ để đón một người bạn tới thăm. Vậy nhưng ngày hôm sau, Tiểu Tô nhìn thấy một video do người bạn chung của anh và Tiểu Bạch đăng tải khiến anh chết lặng. Thì ra đêm hôm trước, Tiểu Bạch đã kết hôn với người đàn ông khác, mọi người đều biết chỉ riêng anh không biết. Tiểu Tô cho biết, bạn gái rời khỏi nhà sáng ngày 10/4 thì tối ngày hôm đó cô đã tổ chức hôn lễ với người khác.

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 Chỉ khi hôn lễ hoàn thành, Tiểu Tô mới biết bạn gái bí mật kết hôn

Quá sốc, Tiểu Tô đã chất vấn Tiểu Bạch, cô gái này khóc lóc và xin anh tha lỗi, cô nói rằng: “Em bị bố mẹ ép buộc, em không yêu anh ta, em chỉ yêu anh thôi, nếu không sao em có thể chung sống với anh được. Nhà anh ta có tiền, họ đưa nhiều tiền sính lễ cho bố mẹ em, không còn cách nào khác em đành phải kết hôn với anh ta”. Mặc dù sống chung với Tiểu Tô nhưng Tiểu Bạch vẫn có thể đi đăng ký kết hôn, chụp hình cưới với người khác mà anh không hề hay biết.

Vô cùng tức giận trước thái độ của Tiểu Bạch, Tiểu Tô đã tìm gặp chồng của người yêu và nói rằng: “Tôi và Tiểu Bạch sống chung gần một năm rồi, ngày 10/4 cô ấy kết hôn với anh nhưng ngày 9/4 cô ấy vẫn sống cùng tôi”. Chồng của Tiểu Bạch rất tức giận nói rằng: “Cậu nói linh tinh gì vậy, sao có thể như thế? Tôi và Tiểu Bạch sống chung với nhau vài tháng nay rồi”. Hai người đàn ông đều lấy ra nhật ký trò chuyện của mình với Tiểu Bạch thì phát hiện, ngày nào về ở với chồng thì cô nói với Tiểu Tô rằng nhà cô có họ hàng xa tới nên phải về ở với bố mẹ đẻ, và cũng lấy lý do tương tự khi đến sống với chồng.

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 Trong khi sống cùng với Tiểu Tô, Tiểu Bạch vẫn có thể sống chung với người đàn ông khác

Sau khi bí mật bị phanh phui, Tiểu Bạch đành lựa chọn chồng mà từ bỏ Tiểu Tô. Vậy nhưng khi về nhà Tiểu Tô lấy đồ, cô vẫn muốn mang đi tất cả quà tặng mà bạn trai đã mua trước đây. Thấy vậy, Tiểu Tô không cho cô mang đi bất cứ món đồ nào. Trước sự việc của Tiểu Bạch, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng phẫn nộ. Một số ý kiến cho rằng, Tiểu Bạch lựa chọn chồng nhưng chắc chắn sẽ không có được hạnh phúc vì chồng cô đã biết rõ những mánh khóe của cô rồi.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung tiền sính lễ

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