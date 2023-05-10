Vừa sinh 4 chưa được một năm, người phụ nữ tiếp tục mang thai 4 gây sốt cộng đồng mạng

Thế giới 10/05/2023 16:54

Mặc dù người phụ nữ này vừa mới sinh 4 đứa con vào tháng 6 năm ngoái nhưng mới đây cô lại phát hiện mình mang thai, lần này cũng là mang thai 4.

Mới đây, sự việc người phụ nữ đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc mang thai 4 dù tháng 6 năm 2022 cô vừa sinh 4 đứa con gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung. Theo Sohu, người phụ nữ này họ Lý, cô chia sẻ với truyền thông rằng, cách đây 2 năm cô và chồng lên kế hoạch sinh con. Ban đầu họ chỉ muốn sinh một đứa con, con trai hay con gái đều được. Trong một lần đi khám sức khỏe, cô Lý phát hiện mình có thai. Bác sĩ cho biết, cô mang thai 4.

Trong lần mang thai đầu tiên, thai kỳ của cô Lý diễn ra suôn sẻ. Theo các bác sĩ, cô Lý có thể mang thai đến tháng thứ 8. Cuối cùng, cô Lý đã sinh mổ khi thai kỳ được 7 tháng 28 ngày. Lần mang thai này, cô Lý sinh được 4 đứa con, một gái ba trai. Vì sinh 4 nên cô Lý đã tăng tổng cộng 38 kg trong suốt thai kỳ.  Cô Lý cho biết cô bán các mặt hàng liên quan đến mẹ và bé, cô tự khởi nghiệp. Vì vậy sau khi sinh con 1 tháng, cô Lý đã đi làm lại bình thường. Theo cô Lý, 4 đứa con của cô mỗi ngày uống hết một hộp sữa bột và dùng hết một gói tã.

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 Vừa sinh 4 chưa được một năm, cô Lý vô cùng lo lắng khi phát hiện mình tiếp tục mang thai 4 

Mới quay trở lại với công việc, cô Lý không có ý định tiếp tục mang thai. Vậy nhưng vào tháng 4 năm nay, cô Lý lại phát hiện mình có thai. Cô Lý cho biết: “Tôi đã có đủ nếp đủ tẻ, hơn nữa lại mới sinh mổ vài tháng, vốn dĩ tôi không muốn mang thai lần thứ 2. Tôi và chồng vẫn luôn dùng các biện pháp tránh thai nhưng thất bại, tôi lại có thai ngoài ý muốn, lần này cũng là thai 4”.

Cô Lý sống ở Chiết Giang nhưng lần đầu cô sinh con ở Vũ Hán, ngay sau khi biết mình mang thai lần thứ 2, cô đã liên hệ với bác sĩ mổ cho mình trước đây. Bác sĩ yêu cầu cô Lý đến bệnh viện kiểm tra để đánh tổng quát. Vậy nhưng vừa mới sinh 4 chưa được một năm, tiếp tục mang thai sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ. Cô Lý đã đi khám nhiều nơi và kết quả đều giống nhau, cô không nên giữ thai lần này vì sẽ có nguy cơ vỡ tử cung và băng huyết rất cao. Xét đến sức khỏe của người mẹ, cô Lý chỉ có thể đưa ra quyết định bỏ thai.

Việc cô Lý tiếp tục mang thai 4 sau khi sinh 4 chưa được một năm, có người cho rằng đó là điều kỳ diệu nhưng cũng có người lại đặt nghi vấn về tính xác thực. Cô Lý nói với truyền thông rằng, gia đình cô từ ông nội đến chú và con trai của chú ruột đều sinh đôi, gen sinh nhiều con có thể đến từ phía cô Lý. “Tôi có thai tự nhiên, không uống thuốc kích trứng. Tôi cũng không có ý định mang thai lần thứ hai chứ đừng nói là uống thuốc” – Cô Lý đáp trả những nghi vấn từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung vỡ tử cung

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