Một quán trà sữa đã bị phạt nặng vì đăng quảng cáo cổ súy khách hàng hãy lấy trộm tiền của bạn trai để đi uống trà sữa.

Theo Sohu, một quán trà sữa tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị phạt 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) vì đã quảng cáo cổ súy cho khách hàng trộm tiền. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.



Quán trà sữa đăng biển quảng cáo cổ súy khách hàng lấy trộm tiền của bạn trai đi uống trà sữa

Được biết vào ngày 20/12/2022 quán trà sữa này đã làm một tấm biển quảng cáo với nội dung: “Bạn có thể lấy trộm tiền của bạn trai, đến đây uống trà sữa cùng tôi”. Biển quảng cáo này được làm với giá 332 nhân dân tệ (khoảng 1.2 triệu đồng) và được treo trước cửa quán trà sữa.

Từ khi có tấm biển quảng cáo này cho đến nay, tổng cộng có 6 người đã đến khám phá và quảng cáo cho cửa hàng trà sữa này. Trong video quảng cáo, 3 trong số 6 người này đã nói ra câu nói trên biển quảng cáo: “Bạn có thể lấy trộm tiền của bạn trai, đến đây uống trà sữa cùng tôi”, điều này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.



Với hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của mình, quán trà sữa này đã bị phạt hơn 100 triệu đồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tìm hiểu, quán trà sữa đã trả 35 nhân dân tệ (khoảng 126.000 đồng) cho mỗi bài đăng quảng cáo của những vị khách đến “khám phá” cửa hàng này. Vì gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, Cục quảng lý và giám sát thị trường thành phố Thiệu Dương đã quyết định ra lệnh chấn chỉnh ngay hành vi vi phạm pháp luật nêu trên và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ đối với quán trà sữa này.

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