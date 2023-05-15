Mới đây, sự việc một cụ ông 90 tuổi đã ra tay giết hại người vợ 85 tuổi của mình gây chấn động cộng đồng mạng xã hội.

Theo 163, tối ngày 12/5 tại một tiểu khu ở huyện Bảo Ứng, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã xảy ra một vụ án mạng. Một cụ ông 90 tuổi đã ra tay giết hại người vợ 85 tuổi của mình. Sự việc này thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Vụ án mạng này xảy ra tại một tiểu khu và đã nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nạn nhân của vụ việc đã qua đời. Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng này là do mâu thuẫn gia đình. Sáng ngày 13/5, một cư dân sống tại tiểu khu này nói với phóng viên rằng, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 12/5. Nghi phạm là một cụ ông 90 tuổi, vì cãi nhau với vợ nên người đàn ông này đã giết hại vợ mình: “Khi xe cứu thương đến, nạn nhân đã không qua khỏi, ông ấy tự gọi báo cảnh sát” – Người hàng xóm cho hay.

Do những việc vặt trong cuộc sống, cụ ông 90 tuổi đã ra tay giết hại người vợ 85 tuổi của mình

Được biết, cặp vợ chồng này có 3 cô con gái, họ sống với người con gái lớn. Theo những người hàng xóm, cặp đôi này thường xuyên cãi nhau. Vào ngày 12/5, trong lúc cãi vã, cụ ông 90 tuổi đã vô tình dùng dao gọt trái cây đâm vào bụng vợ mình, sau đó ông tự gọi điện báo cảnh sát. Hiện tại phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra những tình tiết khác trong vụ án này.

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