Phô trương sự giàu có để lừa đảo, cặp đôi bị kết án 12.640 năm tù

Thế giới 12/05/2023 14:06

Mới đây một cặp vợ chồng người Thái Lan đã bị kết án 12.640 năm tù cho mỗi người vì phô trương sự giàu có của mình để lừa đảo.

Theo Sohu, ngày 10 tháng 5 vừa qua, một tòa án tại Thái Lan đã ra phán quyết phạt tù 12.640 năm cho mỗi người đối với cặp vợ chồng người Thái có liên quan đến hành vi lừa đảo. Theo đó Wantanee Tippaveh và chồng là Methi Chinpha đã lừa đảo bất hợp pháp hơn 1.3 tỷ baht (khoảng hơn 900 tỷ đồng) của hơn 2.500 người.

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Wantanee Tippaveh và chồng Methi Chinpha mỗi người nhận 12.640 năm tù vì tội lừa đảo

Ngoài Wantanee Tippaveh và chồng cô Methi Chinpha, còn có 7 bị cáo khác cũng tham gia kế hoạch lừa đảo này. Từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019, Wantanee đăng quảng cáo trên mạng xã hội và mời mọi người đầu tư vào một kế hoạch tiết kiệm có lợi nhuận cao. Nếu đầu tư có thể mang lại 93% lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn bỏ vào khoản đầu tư tối thiểu là 1.000 baht thì 9 tháng sau, các nhà đầu tư sẽ nhận được khoản thu nhập là 930 baht cộng với 1.000 baht tiền đầu tư ban đầu.

Để thuyết phục các nạn nhân, Wantanee tuyên bố sở hữu một cửa hàng trang sức và thường xuyên khoe mẽ sự giàu có của mình lên mạng xã hội. Vậy nhưng trên thực tế, cái gọi là “cửa hàng vàng bạc đá quý” này chỉ là một quầy tạm bợ được dựng lên ở một góc trong phòng làm việc.

Cảnh sát cho biết, các bài đăng cùng các bức ảnh phô trương sự giàu có trên mạng xã hội của Wantanee đã giúp cô thu hút các nạn nhân. Có tổng cộng 2.533 người đã tham gia vào “kế hoạch” này với tổng số tiền đầu tư là 1.3 tỷ baht (khoảng hơn 900 tỷ đồng). Một số nạn nhân đã đầu tư toàn bộ số tiền tích lũy cả đời thậm chí phải bán nhà, được biết một số người trong số họ đã cố gắng tự tử sau khi mất hết tài sản.

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 Wantanee thường khoe mẽ sự giàu có trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư
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 Vậy nhưng cửa hàng trang sức này lại là một góc của phòng làm việc

Tại tòa án, vợ chồng Wantanee bị phán quyết có tội trong khi 7 bị cáo khác lại được trắng án do thiếu bằng chứng. Thẩm phán cho rằng, vợ chồng Wantanee đã phạm tổng cộng 2.528 tội lừa đảo, mỗi tội 5 năm tù và mức án tổng cộng cho mỗi người là 12.640 năm tù. Vì cặp đôi đã nhận tội nên bản án được giảm xuống còn 5.056 năm tù. Tuy nhiên truyền thông Thái Lan chỉ ra rằng, do pháp luật Thái Lan quy định mức án tối đa cho tội lừa đảo là 20 năm tù nên vợ chồng Wantanee có thể chỉ phải ngồi tù 20 năm.

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Từ khóa:   tội lừa đảo hành vi lừa đảo khoe mẽ sự giàu có

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