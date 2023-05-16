Trả thù chồng, ba mẹ con trói tay vào nhau nhảy sông tự vẫn

Thế giới 16/05/2023 14:47

Khi được phát hiện, thi thể của 3 mẹ con được buộc chặt với nhau, điều này cho thấy người phụ nữ đã lên kế hoạch tự tử để trả thù chồng.

Trong hôn nhân, khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nếu có thêm sự tác động của bố mẹ chồng sẽ khiến mối quan hệ ngày càng phức tạp. Không ít người xúi giục hoặc tự tay phá hoại hạnh phúc hôn nhân của con mình, những tác động ấy đôi khi sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống.

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 Sau khi kết hôn và sinh hai con gái, người phụ nữ luôn gặp rắc rối với gia đình nhà chồng

Mới đây, một sự việc đau lòng đã xảy ra tại An Huy, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Một người phụ nữ cùng hai con gái của mình nhảy sông tự vẫn. Khi được vớt lên, ba mẹ con đã qua đời, điều đau lòng nhất đó là ba mẹ con đã trói tay vào nhau khi nhảy sông khiến cư dân mạng xót  xa.

Được biết, điều kiện sống của người phụ nữ này và chồng khá tốt, họ cùng nhau kinh doanh một cửa hàng kính mắt và sống trong khu nhà ở thương mại đắt đỏ nhất vùng. Hai vợ chồng có với nhau hai cô con gái vô ngoan ngoãn, đáng yêu. Lẽ ra, cuộc sống như vậy sẽ khiến gia đình này vô cùng hạnh phúc, vậy nhưng đáng tiếc, người phụ nữ lại gặp rắc rối với gia đình nhà chồng.

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 Để trả thù chồng, người phụ nữ đã đưa theo hai con gái làm điều dại  dột

Sau khi kết hôn, cô liên tiếp sinh hai cô con gái, điều này khiến gia đình nhà chồng bất mãn. Con dâu không sinh được con trai thì gia đình họ sẽ không có ai nối dõi tông đường, vì vậy, nhà chồng liên tục kiếm chuyện làm khó con dâu. Nếu chỉ là những tác động từ phía nhà chồng chắc chắn không đủ để khiến người phụ nữ đưa ra quyết định đau lòng đó. Đỉnh điểm của câu chuyện chính là người chồng, hành động của anh này đã khiến người vợ quyết định nhảy sông cùng hai con gái.

Nguồn tin từ Sohu cho hay, không chỉ bị gia đình chồng đối xử bất công, chồng của người phụ nữ còn ngoại tình bên ngoài và có con riêng với người phụ nữ khác. Sự việc này chính là giọt nước tràn ly khiến người vợ đưa ra quyết định dại dột. Liên quan đến vụ việc này, một quan chức địa phương xác nhận sự việc này có xảy ra. Bé gái lớn 9 tuổi còn bé gái nhỏ mới 3 tuổi, khi được phát hiện 3 mẹ con đã bị trói vào nhau.

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 Hình ảnh đau lòng của ba mẹ con khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc

Sau khi sự việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng xứ Trung bày tỏ sự bất mãn, việc sinh con trai hay con gái không phải do người phụ nữ quyết định, tại sao phụ nữ lại là người phải gánh chịu những hậu quả này. Những người trong cuộc cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự việc đau lòng này là do nhà chồng thích con trai, thêm vào đó người chồng lại ngoại tình. Người phụ nữ đã chuẩn bị kỹ càng để tự vẫn cùng 2 con nhỏ khiến người chồng phải ân hận cả đời.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng nối dõi tông đường

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