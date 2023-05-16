Công khai tiêu chuẩn chọn bạn trai, cô gái 32 tuổi khóc nấc khi bị người qua đường mắng chửi

Thế giới 16/05/2023 10:24

Cô gái 32 tuổi có bằng thạc sĩ tham gia một buổi xem mắt để chọn người yêu, chẳng thể ngờ một người đàn ông từ đâu xuất hiện mắng cô tới tấp.

Mới đây, một video được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Trong video, một cô gái giơ tờ giấy với nội dung viết rằng, cô có bằng thạc sĩ, cao 158cm, có nhà ở Hàng Châu và thu nhập hàng năm là 150.000 nhân dân tệ (khoảng 540 triệu đồng). Cô gái này cũng đưa ra yêu cầu cần tìm một người bạn trai ít nhất phải có bằng đại đọc, chiều cao không dưới 175cm, bạn trai phải có nhà ở Thượng Hải hoặc Chiết Giang và sẵn sàng trả 50.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (khoảng 180 triệu đồng).

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 Một góc của "hội chợ xem mắt tập thể" tại Trung Quốc
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 Cô gái 32 tuổi ghi rõ tiêu chuẩn tìm kiếm bạn trai của mình lên tờ giấy

Được biết cô gái này sinh năm 1991, cô tham gia “hội chợ xem mắt tập thể” tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vậy nhưng khi nhìn thấy những yêu cầu mà cô gái ghi trên tờ giấy thì một người đàn ông bỗng tiến đến mắng chửi tới tấp: “Cô 32 tuổi rồi mà còn kén chọn như vậy à? Đừng nghĩ rằng điều kiện của mình tốt, có tư cách gì mà cô đưa ra yêu cầu đó? Cô có thể tỉnh táo một chút được không?”

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 Sự việc càng được cộng đồng mạng chú ý khi cô gái này là một người nổi tiếng trên Douyin

Trước những lời mắng chửi này của người đàn ông lạ, cô gái đứng hình rồi khóc nấc. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua liền nói: “Anh có quyền gì mà can thiệp vào việc của người khác”. Sau khi đoạn video này được đăng tải lên mạng xã hội đã gây ra sự chú ý và thảo luận rộng rãi của cư dân mạng xứ Trung. Được biết, cô gái tham gia buổi xem mắt tập thể này là một người nổi tiếng trên Douyin, vậy nên sự việc càng nhận được sự thu hút đông đảo từ cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   cư dân mạng cộng đồng mạng xứ Trung tiền sính lễ

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