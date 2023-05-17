Cà phê sữa mẹ giá cao gấp 4 lần cà phê thường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Thế giới 17/05/2023 15:11

Một quán cà phê đã tung ra món cà phê sữa mẹ, giá cao gấp 4 lần cà phê thường, hiện tại có 9 bà mẹ đã tham gia cung cấp sữa của mình.

Theo Sohu, vào ngày 16/5 một hãng truyền thông của Nga cho biết, một quán cà phê tại Nga đã bắt đầu pha và phục vụ cà phê sữa mẹ. Cà phê sữa mẹ có giá 650 rúp (gần 190.000 đồng) cho một ly, gấp 4 lần so với một ly cà phê thông thường. Một ly cà phê thông thường có cùng kích cỡ ở Nga có giá 150 rúp (tương đương khoảng 44.000 đồng).

Chủ quán cà phê này cho biết, ông đã bán được khoảng 50 ly cà phê sữa mẹ đặc biệt. Ông trả cho các bà mẹ cung cấp sữa 1.000 rúp (khoảng 291.000 đồng) cho mỗi túi sữa mẹ. Chủ quán cà phê nhấn mạnh rằng, các bà mẹ cung cấp sữa mẹ cần phải xuất trình các tài liệu y tế cần thiết chứng nhận rằng sữa của họ an toàn để sử dụng.

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 Quán cà phê sữa mẹ ra đời nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng

Một bà mẹ cho biết, đây là một nguồn thu nhập tốt cho những người đang cho con bú sữa mẹ. Người này cũng cho biết thêm, nguồn sữa mẹ của cô rất dồi dào, con của cô cũng đang bú mẹ. Chủ quán cà phê chia sẻ với truyền thông rằng, hiện tại đã có 9 bà mẹ đang cho con bú cung cấp sữa cho quán cà phê của mình. Các bà mẹ sẽ cung cấp 5 lít sữa mẹ mỗi ngày, số lượng này đủ đáp ứng nhu cầu pha cà phê của cửa hàng.

Nguồn tin này cũng cho hay, cho đến nay, quy mô của quán cà phê này vẫn còn nhỏ. Người đứng đầu quán cà phê đang có kế hoạch mở rộng sản phẩm của mình thành chuỗi cửa hàng và đang tìm kiếm nhiều bà mẹ đang nuôi con bằng sữa mẹ để tăng nguồn sữa. Chủ cửa hàng cho biết, ông hy vọng sẽ bán được 1.000 ly cà phê sữa mẹ đặc biệt mỗi ngày vào cuối năm nay.

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