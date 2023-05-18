Phát hiện chồng có con riêng 4 tuổi vào đúng ngày cưới, phản ứng của cô dâu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Theo 163, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Quý Dương, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Vào đúng ngày cưới của mình, cô dâu họ Vương mới biết chồng mình từng có một đời vợ và đã có một đứa con 4 tuổi.

Cô Vương sững sờ khi phát hiện chồng có con riêng vào đúng ngày cưới

Trương – cô bạn thân của Vương nói rằng, hôm nay là ngày kết hôn của Vương. Vốn dĩ đây là việc đại sự cả đời, vậy nhưng chú rể họ Lý lại cố tình che giấu các mối quan hệ của gia đình nên Vương vô cùng tức giận. Được biết, Lý và Vương quen nhau vài năm trước thông qua một người quen, Lý hơn Vương 10 tuổi. Sau khi quen biết cả hai thấy tâm đầu ý hợp, Lý nói rằng anh có nhà, có xe ô tô và mở một siêu thị trên thị trấn. Bố mẹ anh là viên chức đã nghỉ hưu, gia đình rất hòa thuận hiện tại chỉ thiếu một nàng dâu. Lý nói rằng sau khi kết hôn, Vương sẽ không phải đi làm bên ngoài, cả hai cùng nhau mở một cửa hàng kinh doanh.