Phát hiện chồng có con riêng 4 tuổi vào đúng ngày cưới, phản ứng của cô dâu khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng

Thế giới 18/05/2023 16:15

Vào đúng ngày cưới, cô dâu mới phát hiện chú rể có một đứa con riêng, cô dâu đã có hành động khiến những người tham gia hôn lễ đều ngỡ ngàng.

Theo 163, sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Quý Dương, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Vào đúng ngày cưới của mình, cô dâu họ Vương mới biết chồng mình từng có một đời vợ và đã có một đứa con 4 tuổi.

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 Cô Vương sững sờ khi phát hiện chồng có con riêng vào đúng ngày cưới

Trương – cô bạn thân của Vương nói rằng, hôm nay là ngày kết hôn của Vương. Vốn dĩ đây là việc đại sự cả đời, vậy nhưng chú rể họ Lý lại cố tình che giấu các mối quan hệ của gia đình nên Vương vô cùng tức giận. Được biết, Lý và Vương quen nhau vài năm trước thông qua một người quen, Lý hơn Vương 10 tuổi. Sau khi quen biết cả hai thấy tâm đầu ý hợp, Lý nói rằng anh có nhà, có xe ô tô và mở một siêu thị trên thị trấn. Bố mẹ anh là viên chức đã nghỉ hưu, gia đình rất hòa thuận hiện tại chỉ thiếu một nàng dâu. Lý nói rằng sau khi kết hôn, Vương sẽ không phải đi làm bên ngoài, cả hai cùng nhau mở một cửa hàng kinh doanh.

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 Cô dâu lập tức cởi bỏ áo cưới và rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ

Vương rất hài lòng với điều kiện gia đình của Lý, không lâu sau hai người chính thức kết hôn. Vậy nhưng điều Vương không ngờ tới nhất lại xảy ra vào đúng ngày cưới. Lúc này Vương mới phát hiện, Lý có một cậu con trai 4 tuổi với người vợ trước. Vì đứa bé được ông bà ngoại nuôi dưỡng nên đây là lần đầu tiên Vương nhìn thấy cậu bé.

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 Hành động của Vương nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng xứ Trung

Biết được sự thật, Vương khóc lóc bỏ đi, cô liên tục nói rằng đây rõ ràng là lừa đảo. Mặc dù Lý xin lỗi, mẹ Lý an ủi Vương và đề nghị Vương ở lại nhưng không ai có thể ngăn cản được Vương. Cô vừa khóc vừa cởi bỏ áo cưới, bước ra ngoài và liên tục nói rằng: “Tất cả đều lừa dối”. Trước sự việc này, chú rể họ Lý cúi đầu không biết nói gì, trên mặt anh lộ rõ vẻ bất lực cùng sự buồn bã.

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