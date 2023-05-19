Con trai bị bắt cóc và mất tích suốt 25 năm trời người mẹ chẳng thể ngờ, người đàn ông kết bạn với mình suốt 4 năm qua lại là con trai ruột.

Năm 1986, Tống Hoài Nam và Trương Tuyết Hà quen nhau qua giới thiệu và sau đó tổ chức một đám cưới. Tuy thu nhập không cao nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Hai năm sau, Trương Tuyết Hà hạ sinh một bé trai, Tống Hoài Nam đặt tên con là Tống Ngạn Trí. Tống Ngạn Trí hoạt bát, dễ thương ai gặp cũng yêu quý. Tuy nhiên do công việc nên vợ chồng Tống Hoài Nam không có nhiều thời gian bên con. Khi Tống Ngạn Trí được 3 tuổi, một hôm trước khi đi làm Trương Tuyết Hà đã gửi con qua chỗ bố mình nhờ ông ngoại chăm sóc bé. Cậu bé chơi với những đứa trẻ ở công trường của ông ngoại rất hòa thuận, vậy nhưng ông ngoại có việc phải đi xử lý, khi ông về đã không thấy Tống Ngạn Trí đâu nữa.

Tống Ngạn Trí bị kẻ buôn người bắt cóc khi mới 3 tuổi Tất cả mọi người đi tìm cậu bé 3 tuổi nhưng đứa trẻ đã biến mất không để lại dấu vết nào. Những đứa trẻ chơi cùng Tống Ngạn Trí cho biết, có một người đàn ông đã đưa cậu bé đi, tưởng rằng đó là người nhà đến đón nên những đứa trẻ này không phản ứng gì. Tống Hoài Nam biết tin con bị bắt cóc vô cùng suy sụp, anh và vợ nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích nào của con trai. Hai vợ chồng không từ bỏ hy vọng tìm kiếm con trai. Dưới áp lực và lo lắng lâu ngày, hai vợ chồng Tống Hoài Nam đã xuất hiện vấn đề tâm lý, đặc biệt Tống Hoài Nam đã mắc bệnh trầm cảm. Vài tháng sau, cảnh sát tìm được kẻ buôn người họ La, dưới sự van xin của Trương Tuyết Hà, kẻ buôn người đã nói rằng hắn bán cậu bé đến An Khê, Phúc Kiến. Tống Hoài Nam lập tức lên đường tìm con, tuy nhiên không thể tìm được đứa trẻ ở nơi rộng lớn như vậy, hơn một tháng tìm kiếm con mà không thấy, Tống Hoài Nam đành trở về nhà trong sự thất vọng. Từ đây bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn.

Sau khi con trai bị bắt cóc, vợ chồng Tống Hoài Nam tìm con khắp nơi nhưng vẫn không có chút tung tích nào Trong khoảng thời gian này, Trương Tuyết Hà phát hiện mình có thai, vì sợ rằng quá trình tìm kiếm Tống Ngạn Trí hai vợ chồng không có thời gian chăm sóc cho đứa con trong bụng nên cả hai đã quyết định phá thai. Sự tra tấn về tinh thần trong thời gian dài khiến Tống Hoài Nam mắc chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Một lần đang đi trên phố, Tống Hoài Nam đột nhiên phát bệnh và ôm con của người khác rồi đánh nhau. Bệnh tình ngày một nặng, Tống Hoài Nam đã tìm cách tự giải thoát cho bản thân, anh để lại cho vợ mảnh giấy ghi: “Tôi chỉ muốn con trai tôi - Tống Ngạn Trí”. Trước khi qua đời, Tống Hoài Nam viết: "Tôi chỉ muốn con trai tôi - Tống Ngạn Trí" Con trai mất tích, chồng qua đời khiến tinh thần của Trương Tuyết Hà ngày một tồi tệ, vậy nhưng cô quyết tâm không được gục ngã, cô phải tiến về phía trước để tìm con trai. Dần dần các phương tiện tìm kiếm người thân trực tuyến phát triển, Trương Tuyết Hà vẫn tiếp tục tìm con trai qua nền tảng internet và qua truyền hình. Một ngày, có một người đàn ông kết bạn trên QQ với Trương Tuyết Hà. Qua nói chuyện, Trương Tuyết Hà nhận thấy cậu bé này rất giống với đứa con trai mất tích của mình. Trong trí nhớ của Trương Tuyết Hà cậu con trai Tống Ngạn Trí có một nốt ruồi bên tay phải, vậy nhưng chàng thanh niên này lại có nốt ruồi bên tay trái. Một lần nữa hy vọng của Trương Tuyết Hà tan vỡ. 4 năm sau, Trương Tuyết Hà nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nói rằng có một cậu thanh niên có nhiều đặc điểm rất giống với Tống Ngạn Trí, chỉ có vị trí nốt ruồi là không đúng. Phải chăng Trương Tuyết Hà đã nhớ nhầm vị trí nốt ruồi của con. Để xác nhận cậu thanh niên kia có phải con mình hay không, cả hai bên tiến hành xét nghiệm DNA. Kết quả cho thấy cậu thanh niên này chính là đứa con bị bắt cóc 25 năm trước của Trương Tuyết Hà. Trương Tuyết Hà đã tìm được con trai sau 25 năm bị bắt cóc Suốt 25 năm tìm kiếm, cuối cùng Trương Tuyết Hà cũng gặp được con trai của mình, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc nức nở. Đến lúc này, Trương Tuyết Hà mới phát hiện ra, đây chính là cậu thanh niên đã từng kết bạn với mình từ 4 năm trước, nếu không phải vì nhớ nhầm vị trí nốt ruồi thì hai mẹ con đã có thể đoàn tụ từ 4 năm trước rồi.

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