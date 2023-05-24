Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã bỏ ra số tiền 750 triệu để tiêm một mũi thuốc chống ung thư trọn đời và bà đã sốc nặng sau khi phát hiện thành phần của thuốc.

Ngày 24/5, thông tin một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã chi 210.000 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu đồng) để tiêm một mũi thuốc chống ung thư trọn đời đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng. Chủ đề này nhanh chóng lọt top tìm kiếm tên Weibo.

Theo Baijiahao, Hồ Thiến – nhân viên của một câu lạc bộ sức khỏe tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã giới thiệu một loại thuốc chống ung thư cho Lưu Quyên – khách hàng ngoài 50 tuổi của câu lạc bộ. Hồ Thiến nói rằng, loại thuốc này có thể chống lại rất nhiều loại ung thư và chỉ cần tiêm một lần là có tác dụng mãi mãi.

Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đã chi 750 triệu đồng để tiêm thuốc chống ung thư

Hồ Thiến cũng nói thêm, giá gốc của loại thuốc chống ung thư này là 1.2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.3 tỷ đồng). Nhưng cô có một người bạn tên Từ Cường là giám đốc điều hành cấp cao của công ty nên có thể đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho Lưu Quyên. Để tiêm một mũi này, Lưu Quyên phải chi trả 210.000 nhân dân tệ (khoảng 750 triệu đồng).

Vài ngày sau, Hồ Thiến đưa Lưu Quyên đến một khách sạn để tiêm thuốc chống ung thư. Phan Đào – một nhân viên khác của câu lạc bộ lắc ống tiêm có chứa chất lỏng màu cà phê sau đó tiêm cho Lưu Quyên. Hồ Thiến nói với Lưu Quyên rằng đừng nói chuyện này với gia đình, Lưu Quyên cũng nghe lời và không nói cho bất cứ ai. Mấy ngày sau, con gái của Lưu Quyên muốn lấy tiền từ chỗ mẹ để sửa lại nhà mới biết sự thật. Sau đó, con gái Lưu Quyên đã báo cảnh sát.

Vậy nhưng, thứ được tiêm vào người Lưu Quyên chính là Coca Cola

Sau khi công an điều tra mới phát hiện ra rằng, thuốc chống ung thư mà nhóm của Hồ Thiến tiêm vào người Lưu Quyên thực chất là Coca Cola làm tan bọt khí. Với hành vi của mình, Hồ Thiến bị kết án 3 năm 10 tháng tù vì tội lừa đảo, Phan Đào bị kết án 1 năm 6 tháng tù và Từ Cường bị kết án 2 năm tù.

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