Người phụ nữ bị bố mẹ chồng cũ đánh đập tàn bạo vì đăng thỏa thuận ly hôn lên mạng

Thế giới 23/05/2023 15:07

Mặc dù đã ly hôn, nhưng người phụ nữ này vẫn bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man khi về thăm con gái khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Mới đây, một video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo truyền thông Hoa ngữ, vào ngày 21 tháng 5, một người phụ nữ tại Hà Nam, Trung Quốc đã bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man khi cô về thăm con gái.

ly hon 1

ly hon 2
 Về nhà chồng cũ thăm con, Tiểu Lệ bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man

Được biết, người phụ nữ này tên Tiểu Lệ, đến từ Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi ly hôn với chồng cũ, Tiểu Lệ nhớ con gái nên đã về nhà chồng cũ để thăm con. Chẳng thể ngờ, bố mẹ chồng cũ lại đánh đập Tiểu Lệ vô cùng tàn bạo vì lý do cô đã đăng tải thỏa thuận ly hôn lên mạng xã hội khiến gia đình chồng cũ mất mặt.

Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Thông qua đoạn video này có thể thấy, mũi của Tiểu Lệ bị sưng, trên mặt cô có rất nhiều vết bầm tím. Vô cùng tức giận với hành động của bố mẹ chồng cũ, ngày 22 tháng 5, Tiểu Lệ đã báo cảnh sát. Vậy nhưng phía cảnh sát lại kết luận rằng, "hai bên cùng đánh nhau" khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng bức xúc.

ly hon 3

ly hon 4
 Người phụ nữ này cho biết, nguyên nhân khiến cô bị đánh là do đã đăng tải thỏa thuận ly hôn với chồng cũ lên mạng xã hội

Một cư dân mạng bình luận, nếu chỉ vì công khai thỏa thuận ly hôn lên mạng xã hội mà bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man như vậy thì lý do này quá vô lý. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, Tiểu Lệ hiện nay đã ly hôn chồng, vì vậy về mặt luật pháp cô và những người trong gia đình nhà chồng cũ không còn là một gia đình nữa. Mối quan hệ duy nhất giữa họ là đứa con chung, Tiểu Lệ có quyền hợp pháp được thăm con gái của mình. Vụ việc của Tiểu Lệ vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm 70 tuổi tấn công tình dục, cha nạn nhân tiết lộ tình tiết chấn động

Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm 70 tuổi tấn công tình dục, cha nạn nhân tiết lộ tình tiết chấn động

Khi giặt quần áo, người cha phát hiện vết máu trên quần lót của con gái, vậy nhưng cô bé 13 tuổi không nói sự thật cho đến một ngày người đàn ông phát hiện sự thật gây sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung thỏa thuận ly hôn cộng đồng mạng Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích