Mặc dù đã ly hôn, nhưng người phụ nữ này vẫn bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man khi về thăm con gái khiến cộng đồng mạng bức xúc.
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Mới đây, một video được đăng tải lên mạng xã hội và ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Theo truyền thông Hoa ngữ, vào ngày 21 tháng 5, một người phụ nữ tại Hà Nam, Trung Quốc đã bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man khi cô về thăm con gái.
Được biết, người phụ nữ này tên Tiểu Lệ, đến từ Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Sau khi ly hôn với chồng cũ, Tiểu Lệ nhớ con gái nên đã về nhà chồng cũ để thăm con. Chẳng thể ngờ, bố mẹ chồng cũ lại đánh đập Tiểu Lệ vô cùng tàn bạo vì lý do cô đã đăng tải thỏa thuận ly hôn lên mạng xã hội khiến gia đình chồng cũ mất mặt.
Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Thông qua đoạn video này có thể thấy, mũi của Tiểu Lệ bị sưng, trên mặt cô có rất nhiều vết bầm tím. Vô cùng tức giận với hành động của bố mẹ chồng cũ, ngày 22 tháng 5, Tiểu Lệ đã báo cảnh sát. Vậy nhưng phía cảnh sát lại kết luận rằng, "hai bên cùng đánh nhau" khiến cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng bức xúc.
Một cư dân mạng bình luận, nếu chỉ vì công khai thỏa thuận ly hôn lên mạng xã hội mà bị bố mẹ chồng cũ đánh đập dã man như vậy thì lý do này quá vô lý. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, Tiểu Lệ hiện nay đã ly hôn chồng, vì vậy về mặt luật pháp cô và những người trong gia đình nhà chồng cũ không còn là một gia đình nữa. Mối quan hệ duy nhất giữa họ là đứa con chung, Tiểu Lệ có quyền hợp pháp được thăm con gái của mình. Vụ việc của Tiểu Lệ vẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.