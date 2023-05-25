Chú rể bỏ trốn trong ngày cưới, cô dâu rượt đuổi 20 km tìm về để tiếp tục làm đám cưới

Thế giới 25/05/2023 10:03

Vào ngày cưới, chú rể bỗng nhiên hối hận và tìm cách bỏ trốn, cô dâu lập tức chạy đi tìm sau khi biết tin chồng sắp cưới cao chạy xa bay.

Theo đoạn video được đăng tải của Đài truyền hình New Delhi Ấn Độ ngày 24/5, tại một đám cưới ở bang Uttar Pradesh chú rể đã bỏ trốn vào đúng ngày cưới để lại cô dâu một mình. Cô dâu không chấp nhận việc chú rể hối hận vì đám cưới này nên đã đuổi theo hơn 20 km để tìm chồng. Cuối cùng, cặp đôi vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên.

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 Sau hơn hai năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới 

Được biết, cô dâu và chú rể đã yêu nhau được hai năm rưỡi. Cặp đôi quyết định kết hôn sau khi được sự đồng ý của hai bên gia đình. Ngày cưới được ấn định và cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ ở một ngôi đền. Vậy nhưng vào ngày cưới, chú rể nói với cô dâu rằng anh đi ra ngoài một lát để đón mẹ. Cô dâu đợi một lúc lâu không thấy chú rể quay trở lại nên đã hỏi mọi người và biết việc chồng sắp cưới đã bỏ trốn.

Không chấp chấp việc chú rể hối hận vì đám cưới này, cô dâu mặc váy cưới đuổi theo chồng sắp cưới hơn 20 km. Cuối cùng, cô dâu cũng tìm thấy chú rể trên một chiếc xe buýt. Sau khi gặp mặt, cả hai đã xảy ra tranh cãi hơn 2 tiếng đồng hồ, đến lúc này gia đình nha trai mới đồng ý tiếp tục tổ chức đám cưới. Cuối cùng, cặp đôi đã tổ chức đám cưới thành công.

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 Vậy nhưng vào đúng ngày cưới, chú rể bỏ trốn khiến cô dâu phải rượt đuổi hơn 20 km

Đoạn video được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi sự dũng cảm của cô dâu, sẵn sàng làm mọi việc để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, chú rể thật vô trách nhiệm khi đã bỏ trốn ngay trong ngày tổ chức đám cưới.

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