32 tuổi không chịu đi làm, gái xinh quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Mặc dù đã 32 tuổi nhưng cô gái vẫn không chịu tìm việc làm hay tìm người yêu, vì muốn con trưởng thành, bố mẹ cô đã đuổi con gái ra khỏi nhà.

Sự việc một cô gái 32 tuổi ngủ gầm cầu mới đây được đăng tải và nhận về sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, cô gái này rất xinh đẹp, mặc dù đã 32 tuổi nhưng cô ấy vẫn sống cùng bố mẹ. Cô không muốn tìm việc làm và cũng không có ý định tìm người yêu. Mọi chi tiêu hàng ngày của bản thân, cô gái 32 tuổi đều ngửa tay xin tiền bố mẹ. Điều này khiến bố mẹ cô vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái mình. Cô gái 32 tuổi quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà Mẹ cô gái thuyết phục tạo để động lực cho con gái, nếu không muốn tìm người yêu thì nhất định phải kiếm việc làm. Vậy nhưng cô con gái lại chỉ muốn ở nhà và không muốn đi làm kiếm tiền. Vì tương lai của con gái và muốn cô trưởng thành hơn, mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Người mẹ hy vọng cách này có thể giúp cô con gái 32 tuổi của mình nhanh chóng thay đổi lối sống và cách suy nghĩ.

Giận mẹ, cô gái xách hành lý ra khỏi nhà, cô thầm nghĩ, cùng lắm thì ngủ gầm cầu, dù sao thì cô cũng không muốn quay trở lại nhà của bố mẹ nữa. Với suy nghĩ ấu trĩ của mình, cô gái 32 tuổi đã trải một tấm bìa cứng làm giường rồi đắp chăn lên ngủ ngay dưới gầm cầu, hành lý cô để một bên. Cảnh tượng này khiến những người qua đường tưởng rằng cô gái là người vô gia cư và đã đến cho cô tiền. Tưởng cô là người vô gia cư, người qua đường đã cho cô gái tiền Vừa không có chỗ ở, trên người cũng không có tiền, thấy có người cho tiền cô gái vô cùng vui vẻ nhận lấy. Người cho tiền lại muốn chụp ảnh với cô gái để chứng minh mình đã làm việc tốt, cô gái nghe thấy vậy cũng vui vẻ nhận lời. Thấy vậy những người qua đường khác cũng cho cô gái tiền lẻ. Cô gái nhặt tiền lên rồi cười thành tiếng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng việc kiếm tiền lại dễ dàng đến vậy. Hành động này của cô gái hứng chịu nhiều chỉ trích của cư dân mạng xứ Trung.

Cô gái chưa bao giờ nghĩ rằng việc kiếm tiền lại dễ dàng đến thế Có người cho rằng cô gái không muốn kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà chỉ mong nhận đồ từ người khác. Bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà với mục đích muốn con gái tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ nữa nhưng khi ngủ gầm cầu và được người khác cho tiền, cô gái lại tỏ ra thích thú với điều đó. Tư tưởng này thật sự nguy hiểm, đặc biệt với những người trẻ tuổi.

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