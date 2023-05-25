32 tuổi không chịu đi làm, gái xinh quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Thế giới 25/05/2023 16:29

Mặc dù đã 32 tuổi nhưng cô gái vẫn không chịu tìm việc làm hay tìm người yêu, vì muốn con trưởng thành, bố mẹ cô đã đuổi con gái ra khỏi nhà.

Sự việc một cô gái 32 tuổi ngủ gầm cầu mới đây được đăng tải và nhận về sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, cô gái này rất xinh đẹp, mặc dù đã 32 tuổi nhưng cô ấy vẫn sống cùng bố mẹ. Cô không muốn tìm việc làm và cũng không có ý định tìm người yêu. Mọi chi tiêu hàng ngày của bản thân, cô gái 32 tuổi đều ngửa tay xin tiền bố mẹ. Điều này khiến bố mẹ cô vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái mình.

32 tuoi 1
 Cô gái 32 tuổi quyết định ngủ gầm cầu sau khi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà

Mẹ cô gái thuyết phục tạo để động lực cho con gái, nếu không muốn tìm người yêu thì nhất định phải kiếm việc làm. Vậy nhưng cô con gái lại chỉ muốn ở nhà và không muốn đi làm kiếm tiền. Vì tương lai của con gái và muốn cô trưởng thành hơn, mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Người mẹ hy vọng cách này có thể giúp cô con gái 32 tuổi của mình nhanh chóng thay đổi lối sống và cách suy nghĩ.

Giận mẹ, cô gái xách hành lý ra khỏi nhà, cô thầm nghĩ, cùng lắm thì ngủ gầm cầu, dù sao thì cô cũng không muốn quay trở lại nhà của bố mẹ nữa. Với suy nghĩ ấu trĩ của mình, cô gái 32 tuổi đã trải một tấm bìa cứng làm giường rồi đắp chăn lên ngủ ngay dưới gầm cầu, hành lý cô để một bên. Cảnh tượng này khiến những người qua đường tưởng rằng cô gái là người vô gia cư và đã đến cho cô tiền.

32 tuoi 2
Tưởng cô là người vô gia cư, người qua đường đã cho cô gái tiền 

Vừa không có chỗ ở, trên người cũng không có tiền, thấy có người cho tiền cô gái vô cùng vui vẻ nhận lấy. Người cho tiền lại muốn chụp ảnh với cô gái để chứng minh mình đã làm việc tốt, cô gái nghe thấy vậy cũng vui vẻ nhận lời. Thấy vậy những người qua đường khác cũng cho cô gái tiền lẻ. Cô gái nhặt tiền lên rồi cười thành tiếng, chưa bao giờ cô nghĩ rằng việc kiếm tiền lại dễ dàng đến vậy. Hành động này của cô gái hứng chịu nhiều chỉ trích của cư dân mạng xứ Trung.

32 tuoi 3
 Cô gái chưa bao giờ nghĩ rằng việc kiếm tiền lại dễ dàng đến thế

Có người cho rằng cô gái không muốn kiếm tiền bằng sức lao động của mình mà chỉ mong nhận đồ từ người khác. Bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà với mục đích muốn con gái tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ nữa nhưng khi ngủ gầm cầu và được người khác cho tiền, cô gái lại tỏ ra thích thú với điều đó. Tư tưởng này thật sự nguy hiểm, đặc biệt với những người trẻ tuổi.

Kết hôn 6 năm vẫn chưa có con, hai vợ chồng đi khám và sốc nặng với giới tính của chồng

Kết hôn 6 năm vẫn chưa có con, hai vợ chồng đi khám và sốc nặng với giới tính của chồng

Mặc dù đã kết hôn được 6 năm nhưng cặp đôi vẫn không có con, một ngày hai vợ chồng đến bệnh viện khám bệnh và sốc nặng với giới tính thật của chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng người vô gia cư

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 30 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích