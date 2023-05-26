Xe ô tô thể thao lao xuống biển, hai mẹ con tử vong

Thế giới 26/05/2023 16:21

Trưa 25/5, một chiếc ô tô do một phụ nữ ở độ tuổi 50 điều khiển đã đâm xuống biển, khiến cô cùng đứa con khoảng 20 tuổi thiệt mạng.

Theo Cảnh sát biển Incheon thông tin vào ngày 26/5, một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) do một phụ nữ khoảng 50 tuổi điều khiển đã lao xuống biển gần đó trên một con đường ở Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon (Hàn Quốc) lúc 12:49 (giờ địa phương) ngày 25/5.             

Người phụ nữ và cậu con trai 20 tuổi được lực lượng cứu hỏa cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập và nhưng đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện. 

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Chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) do một phụ nữ khoảng 50 tuổi điều khiển đâm xuống biển - Ảnh: Trạm cứu hỏa Songdo, Incheon 

Cảnh sát biển có kế hoạch điều tra các tình huống chính xác của vụ tai nạn dựa trên video hộp đen của chiếc xe và lời khai của nhân chứng.

Một quan chức Cảnh sát biển cho biết: "Điểm xảy ra tai nạn không phải là một con đường bình thường mà là một con đường được xây dựng trên một công trường". 

Xe ô tô thể thao lao xuống biển, hai mẹ con tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ - Ảnh: News1/Trạm cứu hỏa Songdo, Incheon 

 

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội xe ô tô lao xuống biển

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