Cháy tòa nhà 7 tầng quy mô lớn do 2 thiếu niên nghịch lửa?

Liên quan đến vụ hỏa hoạn quy mô lớn bùng phát tại một tòa nhà 7 tầng ở trung tâm thành phố Sydney, Australia vào ngày 25/5, hai thiếu niên đã trực tiếp đến báo cảnh sát và cảnh sát đang điều tra mối liên hệ giữa hai thiếu niên và vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin Đài truyền hình ABC của Úc phát sóng ngày 26/5 (giờ địa phương), cảnh sát bang New South Wales (NSW) cho biết hai cậu bé 13 tuổi đã đến đồn cảnh sát một ngày trước đó vì liên quan đến vụ hỏa hoạn. Hiện 2 đứa trẻ rất hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát.

Các nhân chứng tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn nói với truyền thông địa phương rằng có một nhóm thanh thiếu niên đã chạy trốn khỏi hiện trường ngay sau khi ngọn lửa bùng phát từ tòa nhà.

Khói bốc lên bao trùm thành phố khi những ngọn lửa khổng lồ bốc lên từ một tòa nhà ở Surry Hills, Sydney - Ảnh: 9News

Vào khoảng 4 giờ chiều 25/5, một vụ nổ phát ra từ tòa nhà 7 tầng trên đường Randall gần Ga Trung tâm ở Sydney, Australia, kèm theo ngọn lửa và khói đen khổng lồ. Tòa nhà này là một xưởng sản xuất mũ cũ đã hơn 100 năm tuổi và đang bị bỏ trống để xây dựng một tòa nhà mới.

Khi đám cháy bùng phát, Cơ quan Cứu hỏa bang NSW đã điều động khoảng 30 xe chữa cháy và hơn 100 lính cứu hỏa để dập tắt đám cháy. Ngọn lửa hiện đã được dập tắt, nhưng vẫn còn than hồng tại hiện trường và công việc dập tắt vẫn tiếp tục.

Đám cháy lan sang các phương tiện bên dưới và các tòa nhà lân cận, người dân khu dân cư phải đi sơ tán - Ảnh: 9News

Một phần bức tường bên ngoài của tòa nhà bị đổ sập trong trận hỏa hoạn này và một số đám cháy lan sang các căn hộ dân cư gần đó, gây nhiều thiệt hại.

May mắn không có thương vong nghiêm trọng được báo cáo cho đến thời điểm hiện tại.

Lính cứu hỏa đã sơ tán cư dân gần đó, nói rằng tòa nhà có thể sụp đổ do ngọn lửa. Các nhà chức trách giải thích rằng một khi an toàn được đảm bảo, những người dân sơ tán có thể trở về nhà vào cuối ngày.

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