Thảm họa hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, ít nhất 20 nữ sinh tử vong

Thế giới 23/05/2023 10:02

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại ký túc xá trường trung học Mahdia. Ít nhất 20 nữ sinh được xác định đã thiệt mạng cho đến nay và có thông tin cho rằng không ít người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát tại ký túc xá trường trung học Mahdia, thị trấn khai thác than cách Georgetown, thủ đô của Guyana khoảng 320 km về phía nam vào lúc nửa đêm 21/5 rạng sáng ngày 22/5 (giờ địa phương). 

Associated Press đưa tin rằng ngôi trường có các học sinh từ 12 đến 18 tuổi theo học và ngọn lửa bùng phát trong ký túc xá nữ.

Thảm họa hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, ít nhất 20 nữ sinh tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: The Sun

Ít nhất 20 nữ sinh được xác định đã thiệt mạng cho đến nay và có thông tin cho rằng không ít người bị thương.

Chính phủ đã điều động máy bay và thuyền cứu hộ để chuyển những học sinh bị thương đến Georgetown và những nơi khác để điều trị.

Được biết, công tác cứu hộ không dễ dàng do môi trường địa phương không thuận lợi do mưa lớn trước khi đám cháy bùng phát.

Tổng thống Guyana Mohamed Irfan Ali đã tuyên bố tình trạng thảm họa lớn và ra lệnh dốc toàn lực để giải quyết tình hình.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định.

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Cháy lớn tại toà nhà Bưu điện hàng trăm năm tuổi ở Philippines

Được xây dựng vào năm 1926 do kiến trúc sư nổi tiếng Juan Marocs Arellano thiết kế. Trận hỏa hoạn thiêu rụi các bưu phẩm như bưu kiện, thư từ, tem sưu tập trong bưu điện và dự tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

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Từ khóa:   tin thế giới cháy ký túc xá nữ cháy trường trung học Mahdia

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