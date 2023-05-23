Lũ lụt lịch sử tại Ý: Cụ ông 76 tuổi tiết kiệm lương hưu để quyên góp thiệt hại lũ lụt

Thế giới 23/05/2023 09:27

Một cụ ông 76 tuổi quyên góp một phần lương hưu của mình để giúp đỡ những người dân bị lũ lụt đang gây cảm động lớn tại Ý. Trận lũ lụt đã gây ra hơn 305 vụ lở đất và làm hư hỏng hoặc đóng cửa hơn 500 con đường, với mức thiệt hại lên tới hàng tỷ euro.

Theo nhật báo Corriere della Sera đưa tin ngày 22/5 (giờ địa phương), cụ ông Giovanni Battista Madio (76 tuổi), sống ở Battipalia, Salerno, Campania, Ý đã dùng số tiền lương hưu ít ỏi của mình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do trận lũ lụt lịch sử gây ra. 

Cụ ông đã gửi thư cho thống đốc vùng Emilia-Romagna, miền bắc Ý, nơi có 14 người chết và 36.000 người phải sơ tán vì lũ lụt.

Trong bức thư cụ ông gửi có 135 euro (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền mặt và một tờ giấy kèm lời nhắn "Dành cho Emilia-Romagna, bằng cả trái tim của tôi". 

Lũ lụt lịch sử tại Ý: Cụ ông 76 tuổi tiết kiệm lương hưu để quyên góp thiệt hại lũ lụt - Ảnh 1
Tiền quyên góp hỗ trợ lũ lụt và lá thư của cụ ông 76 tuổi - Ảnh: Corriere della Sera

Đó là một số tiền nhỏ, nhưng lời nhắn gửi giúp đỡ những người đồng bào đang gặp khó khăn với mức lương hưu eo hẹp của cụ đang tạo nên sự xúc động lớn của cộng đồng tại địa phương.  

Cảm động trước tấm chân tình của cụ ông, Thống đốc vùng Emilia-Romagna, ông Stefano Bonaccini đã công khai bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Thống đốc Stefano Bonaccini nói trên mạng xã hội của mình một ngày trước đó: "Trái tim tôi tràn ngập niềm vui"" đây là một khoản đóng góp đặc biệt đáng giá hơn cả ngàn lời nói."

Lũ lụt lịch sử tại Ý: Cụ ông 76 tuổi tiết kiệm lương hưu để quyên góp thiệt hại lũ lụt - Ảnh 2
Một ngôi làng cùng nhiều phương tiện chìm trong biển nước - Ảnh: ANSA

Miền bắc nước Ý, bao gồm cả vùng Emilia-Romagna, đã phải chịu hạn hán nghiêm trọng cho đến tháng trước, nhưng những cơn mưa xối xả đang trút xuống trong tháng này. Sau 2 năm hạn hán khiến mặt đất nơi đây bị khô nứt trở nên không thấm nước, nước mưa cuốn trôi lớp đất bề mặt, gây sạt lở, phá hủy các vườn cây ăn quả và nhiều loại cây trồng đã sẵn sàng thu hoạch. Hiện hàng ngàn trang trại vẫn chìm trong biển nước, vô số gia súc bị chết đuối hoặc có nguy cơ chết đói. Riêng vùng Emilia-Romagna hiện có 14 người chết và 36.000 người phải sơ tán vì lũ lụt.

Ý: Sau hạn hán nghiêm trọng là trận mưa lớn khiến 900 cư dân sơ tán

Ý: Sau hạn hán nghiêm trọng là trận mưa lớn khiến 900 cư dân sơ tán

Ngập lụt do mưa lớn gây thiệt hại như cây đổ, sạt lở đất, cô lập các phương tiện, nhiều thành phố chìm trong biển nước, người dân trèo lên mái nhà chờ trực thăng cứu hộ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới lũ lụt lịch sử tại Ý cụ ông 76 tuổi quyên tiền hỗ trợ lũ lụt

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích