Lũ lụt lịch sử tại Ý: Cụ ông 76 tuổi tiết kiệm lương hưu để quyên góp thiệt hại lũ lụt

Một cụ ông 76 tuổi quyên góp một phần lương hưu của mình để giúp đỡ những người dân bị lũ lụt đang gây cảm động lớn tại Ý. Trận lũ lụt đã gây ra hơn 305 vụ lở đất và làm hư hỏng hoặc đóng cửa hơn 500 con đường, với mức thiệt hại lên tới hàng tỷ euro.

Theo nhật báo Corriere della Sera đưa tin ngày 22/5 (giờ địa phương), cụ ông Giovanni Battista Madio (76 tuổi), sống ở Battipalia, Salerno, Campania, Ý đã dùng số tiền lương hưu ít ỏi của mình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do trận lũ lụt lịch sử gây ra.

Cụ ông đã gửi thư cho thống đốc vùng Emilia-Romagna, miền bắc Ý, nơi có 14 người chết và 36.000 người phải sơ tán vì lũ lụt.

Trong bức thư cụ ông gửi có 135 euro (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền mặt và một tờ giấy kèm lời nhắn "Dành cho Emilia-Romagna, bằng cả trái tim của tôi".

Tiền quyên góp hỗ trợ lũ lụt và lá thư của cụ ông 76 tuổi - Ảnh: Corriere della Sera

Đó là một số tiền nhỏ, nhưng lời nhắn gửi giúp đỡ những người đồng bào đang gặp khó khăn với mức lương hưu eo hẹp của cụ đang tạo nên sự xúc động lớn của cộng đồng tại địa phương.

Cảm động trước tấm chân tình của cụ ông, Thống đốc vùng Emilia-Romagna, ông Stefano Bonaccini đã công khai bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Thống đốc Stefano Bonaccini nói trên mạng xã hội của mình một ngày trước đó: "Trái tim tôi tràn ngập niềm vui" và " đây là một khoản đóng góp đặc biệt đáng giá hơn cả ngàn lời nói."

Một ngôi làng cùng nhiều phương tiện chìm trong biển nước - Ảnh: ANSA

Miền bắc nước Ý, bao gồm cả vùng Emilia-Romagna, đã phải chịu hạn hán nghiêm trọng cho đến tháng trước, nhưng những cơn mưa xối xả đang trút xuống trong tháng này. Sau 2 năm hạn hán khiến mặt đất nơi đây bị khô nứt trở nên không thấm nước, nước mưa cuốn trôi lớp đất bề mặt, gây sạt lở, phá hủy các vườn cây ăn quả và nhiều loại cây trồng đã sẵn sàng thu hoạch. Hiện hàng ngàn trang trại vẫn chìm trong biển nước, vô số gia súc bị chết đuối hoặc có nguy cơ chết đói. Riêng vùng Emilia-Romagna hiện có 14 người chết và 36.000 người phải sơ tán vì lũ lụt.

Ý: Sau hạn hán nghiêm trọng là trận mưa lớn khiến 900 cư dân sơ tán Ngập lụt do mưa lớn gây thiệt hại như cây đổ, sạt lở đất, cô lập các phương tiện, nhiều thành phố chìm trong biển nước, người dân trèo lên mái nhà chờ trực thăng cứu hộ.

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