Nghịch lý tỷ lệ sinh thấp của Nhật: Giá nước nông thôn gấp 4 lần thành phố

Chi phí bảo trì, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước tăng chóng mặt.

Thành phố Toyooka, tỉnh Hyogo, nằm ở Kansai, Nhật Bản, đã tăng giá nước trung bình 17% vào đầu tháng này. Trong trường hợp một gia đình từ 3 đến 4 người sử dụng 20 mét khối mỗi tháng, tiền cấp nước là 3256 yên (khoảng 570.000 ngàn đồng), tăng 21% so với trước đây và nếu tính cả phí thoát nước thì sẽ phải trả khoảng 6000 yên (khoảng 1 triệu đồng) mỗi tháng. Các hộ gia đình một người với mức tiêu thụ nước trung bình là 10 mét khối phải trả 1881 yên (khoảng 330.000 ngàn đồng), tăng 38%. Tại Nhật Bản, nơi giá nước được quy định riêng cho từng thành phố, các đợt tăng giá mới đã tiếp tục trong những năm gần đây. Vào tháng 1 năm ngoái, thành phố Iizuka ở tỉnh Fukuoka đã tăng tỷ lệ lên 35% và thành phố Asahikawa ở Hokkaido đã tăng 14,9% vào tháng 7 cùng năm. Vào tháng 1 năm 2021, thành phố Kawaguchi ở tỉnh Saitama đã tăng 25% và thành phố Yokohama đã tăng 12% vào tháng 7. Nếu nhìn vào các ngôi làng hoặc thị trấn nhỏ hơn thành phố, có vô số trường hợp tăng giá. Ví dụ, 14 trong số 35 thành phố, thị trấn và làng mạc ở tỉnh Shizuoka, tương đương 40%, đã tăng tỷ lệ trong ba năm qua hoặc đã sớm công bố kế hoạch tăng tỷ lệ này.

Tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số đang khiến giá nước nông thôn tăng gấp 4 lần thành phố - Ảnh: Chosun Ilbo Nhật Bản đang xôn xao với việc tăng giá điện gần đây của các công ty điện lực. Ngoài ra, mỗi chính quyền địa phương tăng giá nước, làm tăng gánh nặng cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, vì việc tăng giá nước là do thực tế suy giảm dân số của Nhật Bản, nên thành ra cũng "không giúp được gì". Ở Nhật Bản, chính quyền địa phương thu phí để vận hành các công trình cấp nước, nhưng khi dân số giảm, vấn đề nảy sinh. Điều này là do cơ sở hạ tầng nước và nước thải đòi hỏi đầu tư ban đầu quy mô lớn và chi phí bảo trì tăng lên do đã sử dụng lâu. Thuế nước không thể ngăn chặn được giá nước tăng này.

Tại Nhật Bản, dân số 126,15 triệu người (2020) dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 87 triệu người vào năm 2070. Nhật Bản duy trì tổng tỷ suất sinh khoảng 1.3, cao hơn Hàn Quốc (0,78) nhưng khó thoát khỏi khủng hoảng dân số ở mức này. Theo Công ty kiểm toán trách nhiệm hữu hạn EY New Japan, việc tăng 43% giá nước ở Nhật Bản là không thể tránh khỏi vào năm 2043 so với năm 2018. Vấn đề là việc tăng giá nước của Nhật Bản không phải là tạm thời, mà tiếp tục lặp lại khi dân số thu hẹp lại. Trên thực tế, thành phố Kushiro ở Hokkaido đã tăng tỷ lệ nước lên 19,5% vào năm 2019 và tăng lại 2,9% vào tháng 4 năm ngoái.

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