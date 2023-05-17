Ý: Sau hạn hán nghiêm trọng là trận mưa lớn khiến 900 cư dân sơ tán

Thế giới 17/05/2023 11:05

Ngập lụt do mưa lớn gây thiệt hại như cây đổ, sạt lở đất, cô lập các phương tiện, nhiều thành phố chìm trong biển nước, người dân trèo lên mái nhà chờ trực thăng cứu hộ.

Hơn 900 cư dân đã được sơ tán do lũ lụt do mưa lớn ở miền bắc Emilia-Romagna và miền trung Marche nước Ý, hãng thông tấn ANSA của Ý đưa tin vào ngày 16/5 (giờ địa phương).

Theo các báo cáo, tại Cesena ở Emilia-Romagna, toàn bộ ngôi làng đã bị ngập lụt khi sông Savio tràn bờ do mưa lớn. Một số người dân trèo lên mái nhà chờ trực thăng cứu hộ.

Thành phố du lịch Ravenna ở phía đông bắc nước này cũng chìm trong biển nước. Các nhà chức trách ở Ravenna kêu gọi cư dân sơ tán lên tầng cao của các tòa nhà. Tại thị trấn ven biển Riccione, một số cư dân di chuyển bằng thuyền cao su trên những con đường ngập nước.

Tại một bệnh viện ở Ancona, thủ phủ Marche, phòng cấp cứu ở tầng dưới ngập nước. Do đó, các bệnh nhân trong phòng đã được sơ tán, nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

Ý: Sau hạn hán nghiêm trọng là trận mưa lớn khiến 900 cư dân sơ tán - Ảnh 1
Một ngôi làng cùng nhiều phương tiện chìm trong biển nước - Ảnh: ANSA

Ngập lụt do mưa lớn gây thiệt hại như cây đổ, sạt lở đất, cô lập các phương tiện. Cơ quan cứu hỏa Ý cho biết họ đã được điều động hơn 120 lượt để giải cứu người dân vào chiều nay.

Do thời tiết xấu, dịch vụ xe lửa trên các tuyến Bologna-Rimini, Forli-Rimini, Ferrara-Rimini và Ravenna-Rimini đã bị đình chỉ và chính quyền đóng cửa trường học ở một số thành phố.

Tại thành phố phía bắc Venice, chính quyền đang chuẩn bị vận hành hàng rào thủy triều để ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt. Hàng rào thủy triều sẽ được lắp đặt ở lối vào Venice được thiết kế để chặn thủy triều cao tới 3 mét.

Chính quyền địa phương dọc theo bờ biển Adriatic đã chặn người dân tiếp cận bãi biển do gió mạnh và sóng cao.

Cơ quan khí tượng Ý dự báo mưa lớn hơn 150mm sẽ đổ xuống trong 48 giờ từ đêm hôm trước đến tối ngày 17/5 và thiệt hại dự kiến ​​sẽ còn gia tăng.

Miền bắc nước Ý, bao gồm cả Emilia-Romagna, đã phải chịu hạn hán nghiêm trọng cho đến tháng trước, nhưng những cơn mưa xối xả đang trút xuống trong tháng này.

Đầu tháng này, một trận lở đất do mưa lớn ở vùng Emilia-Romagna đã khiến 2 người thiệt mạng và 1 người mất tích.

Các chuyên gia nhận định, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lớn, lũ lụt, hạn hán đang diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn do các hiện tượng thời tiết cực đoan.

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