Trung Quốc cảnh báo đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay, sớm nhất trong 17 năm

Thế giới 16/05/2023 14:33

Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở nhiều vùng của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông, đã vượt quá 35 độ C trong hai ngày liên tiếp và cảnh báo sóng nhiệt lần đầu tiên được đưa ra trong năm nay.

Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 16/5 (giờ địa phương) dự báo nhiệt độ cao nhất ban ngày ở Bắc Kinh hôm nay sẽ tăng lên 36 độ, sau kỷ lục 35 độ một ngày trước đó. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, được dự đoán là 35 độ vào ngày hôm nay, sau mức 37 độ của ngày hôm qua và cảnh báo sóng nhiệt đã được đưa ra vào ngày 15/5. 

Cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên được đưa ra trong năm nay sớm hơn 21 ngày so với cảnh báo được đưa ra vào ngày 5 tháng 6 năm ngoái và sớm nhất trong 17 năm kể từ năm 2006.

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Trung Quốc dự báo nhiệt độ ban ngày tăng cao - Ảnh: Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc

Thiên Tân (35 độ), Tây An (33 độ), tỉnh Thiểm Tây và Duy Phường (35 độ C), tỉnh Sơn Đông được dự đoán có nhiệt độ cao trên 30 độ.

Thượng Hải hôm qua tăng lên 34 độ, hôm nay ghi nhận 31 độ, văn phòng Khí tượng Trung ương thông báo nhiệt độ sẽ vượt quá 30 độ trong ba ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, dự báo nhiệt độ khu vực phía Nam sẽ thấp hơn khu vực phía Bắc do có mưa nhiều.

Về nắng nóng sớm, cơ quan khí tượng khuyến cáo: “Hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết trong ngày, thực hiện các biện pháp chống nắng khi ra ngoài, uống nhiều nước để chống mất nước”.

Bắc Kinh đã cho bật điều hòa không khí trên các phương tiện giao thông công cộng ngay khi nhiệt độ ngoài trời vượt quá 26 độ.

Trong tháng 5, khi nền nhiệt tiếp tục vượt quá 30 độ C, có những quan sát cho rằng một đợt nắng nóng khắc nghiệt hơn mùa hè năm ngoái có thể ập đến.

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Người dân Trung Quốc mặc áo chống nắng khi ra đường trong đợt nắng nóng đầu năm - Ảnh: Peongpai Sinmun

Trong vài tháng kể từ tháng 6 năm ngoái, đợt nắng nóng và hạn hán tồi tệ nhất trong 61 năm qua diễn ra, với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ, tập trung vào lưu vực sông Dương Tử, nơi được mệnh danh là "huyết mạch của lục địa" và phần lớn diện tích mặt nước của Hồ Bà Dương (Poyang), hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, chạm đáy khiến 830.000 người thiếu nước sinh hoạt và 1,18 triệu ha (1 ha = 10.000 m2) đất nông nghiệp bị hạn hán.

Trong khi điện làm mát tăng mạnh, sản lượng điện tại các nhà máy điện ở tỉnh Tứ Xuyên, nhà máy thủy điện lớn nhất, giảm mạnh do thiếu nước, dẫn đến việc nhà máy phải đóng cửa và cắt điện ở một số khu vực.

Theo Tổng cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, ngày 13/4, công suất đỉnh năm nay (nhu cầu điện vào thời điểm tiêu thụ điện cao nhất trong ngày) đạt 1,36 tỷ kW, tăng 5,4% so với năm ngoái và nhu cầu điện một số khu vực phía Nam như Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông có thể bị gián đoạn.

 

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