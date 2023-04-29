Myanmar đạt kỷ lục nắng nóng trong vòng 59 năm qua: Nhiệt độ cao, mất điện 'chồng chéo' nhau

Myanmar đang viết lại kỷ lục nhiệt độ cao nhất hàng ngày với cái nóng như thiêu đốt trong hai tuần liên tiếp.

Theo Bộ Khí tượng Thủy văn Myanmar ngày 29/4, ngày 18 tuần trước, nhiệt độ tại thị trấn Tamu (cũ) thuộc vùng Sagaing, Tây Bắc Myanmar ghi nhận 42 độ C, cao nhất trong 44 năm qua.

Tuần này, nhiệt độ tại quận Thein Jayat, bang Mon, miền trung và miền nam Myanmar ghi nhận 43 độ C, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong vòng 58 năm qua tại khu vực này.

Một nhà sư Myanmar uống nước từ chai nhựa trong cái nóng cháy da cháy thịt - Ảnh: EPA Yonhap News

Nhiệt độ tại quận Shwe Ching, vùng Bago, ngay phía trên Yangon, thành phố thương mại lớn nhất Myanmar, tăng vọt lên 42,7 độ C, cao kỷ lục trong 59 năm.

Bellingu, bang Mon, nằm ở phía đông nam Myanmar, lập kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất trong 58 năm, với cả 41,7 độ C và quận Taton ở cùng bang là 41 độ C.

Myanmar ban đầu có cái nóng như thiêu đốt ngay trước mùa mưa. Tại đây, mùa hè năm nay đã trở thành đợt nắng nóng tồi tệ nhất thậm chí còn khó chịu hơn khi mất điện nhưng dần đã trở thành thói quen hàng ngày do những khó khăn kinh tế do thực tế của cuộc đảo chính quân sự và hậu quả tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Châu Á trải qua đợt nóng gay gắt phá kỷ lục trong tháng Tư Theo hãng CNN, các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ ở khắp các quốc gia châu Á khi đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn của lục địa nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

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