Nắng nóng cục diện, xuất hiện 'bến xe buýt có điều hòa' đầu tiên ở Thái Lan

'Bến xe buýt có điều hòa' lần đầu tiên xuất hiện ở Băng Cốc, Thái Lan, nơi đặc biệt nóng trong năm nay.

Theo Bangkok Post vào ngày 30/4, trạm xe buýt có máy lạnh đầu tiên của Thái Lan đã được khánh thành trước trung tâm mua sắm Seacon Square ở khu Prawet của trung tâm thành phố Băng Cốc.

Trạm xe buýt do thành phố Băng Cốc và Seacon Square phối hợp chuẩn bị để giúp người dân tránh nắng nóng và bụi mịn, được vận hành bằng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Người dân Bangkok mang dù che nắng - Ảnh: Yonhap News

Được biết không gian này rộng 40 mét vuông và có sức chứa khoảng 40 người, ngoài ra còn có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí, bộ sạc USB, vòi uống nước, TV mạch kín (CC), hệ thống gọi cảnh sát khẩn cấp và màn hình hướng dẫn các điểm đến của xe buýt đã được lắp đặt.

Thời gian gần đây, trong khi nhiệt độ cao bất thường đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới thì Thái Lan cũng đang có một mùa hè nóng hơn bình thường.

Vào ngày 15/4, nhiệt độ ở Takju, tây bắc Thái Lan, ghi nhận là 45.4 độ, lần đầu tiên vượt quá 45 độ và vào ngày 21/4, nhiệt độ cảm nhận được ở Băng Cốc, Chonburi và Phuket lên tới 54 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và ở trong nhà để tránh nắng nóng, đồng thời cho biết các đợt nắng nóng trên 40 độ C dự kiến ​​sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Châu Á trải qua đợt nóng gay gắt phá kỷ lục trong tháng Tư Theo hãng CNN, các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ ở khắp các quốc gia châu Á khi đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn của lục địa nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

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