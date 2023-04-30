Nắng nóng cục diện, xuất hiện 'bến xe buýt có điều hòa' đầu tiên ở Thái Lan

Thế giới 30/04/2023 12:09

'Bến xe buýt có điều hòa' lần đầu tiên xuất hiện ở Băng Cốc, Thái Lan, nơi đặc biệt nóng trong năm nay.

Theo Bangkok Post vào ngày 30/4, trạm xe buýt có máy lạnh đầu tiên của Thái Lan đã được khánh thành trước trung tâm mua sắm Seacon Square ở khu Prawet của trung tâm thành phố Băng Cốc.

Trạm xe buýt do thành phố Băng Cốc và Seacon Square phối hợp chuẩn bị để giúp người dân tránh nắng nóng và bụi mịn, được vận hành bằng năng lượng mặt trời để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nắng nóng cục diện, xuất hiện 'bến xe buýt có điều hòa' đầu tiên ở Thái Lan - Ảnh 1
Người dân Bangkok mang dù che nắng - Ảnh: Yonhap News

Được biết không gian này rộng 40 mét vuông và có sức chứa khoảng 40 người, ngoài ra còn có máy lạnh, Wi-Fi miễn phí, bộ sạc USB, vòi uống nước, TV mạch kín (CC), hệ thống gọi cảnh sát khẩn cấp và màn hình hướng dẫn các điểm đến của xe buýt đã được lắp đặt.

Thời gian gần đây, trong khi nhiệt độ cao bất thường đang xuất hiện khắp nơi trên thế giới thì Thái Lan cũng đang có một mùa hè nóng hơn bình thường.

Vào ngày 15/4, nhiệt độ ở Takju, tây bắc Thái Lan, ghi nhận là 45.4 độ, lần đầu tiên vượt quá 45 độ và vào ngày 21/4, nhiệt độ cảm nhận được ở Băng Cốc, Chonburi và Phuket lên tới 54 độ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và ở trong nhà để tránh nắng nóng, đồng thời cho biết các đợt nắng nóng trên 40 độ C dự kiến ​​sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Châu Á trải qua đợt nóng gay gắt phá kỷ lục trong tháng Tư

Châu Á trải qua đợt nóng gay gắt phá kỷ lục trong tháng Tư

Theo hãng CNN, các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ ở khắp các quốc gia châu Á khi đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn của lục địa nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội nắng nóng kỷ lục

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích