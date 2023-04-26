Hạn hán lịch sử ở hồ Garda: Mực nước hồ xuống thấp nhất trong 70 năm

Mực nước của hồ Garda, hồ lớn nhất của Ý, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm do hạn hán nghiêm trọng.

Theo hãng thông tấn ANSA ngày 24/4 (giờ địa phương), mực nước hồ Garda đo được chỉ cao 45,8 cm so với mực nước biển.

Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1953, nhà chức trách Ý cho biết.

Hồ Garda, hồ lớn nhất của Ý, giáp với Trento ở phía bắc, Lombardy ở phía tây, và Veneto ở phía nam và phía đông.

Khi mực nước của hồ Garda, hồ nước ngọt quan trọng nhất của Ý giảm xuống, có những lo ngại về thiệt hại đối với các ngành liên quan như nông nghiệp và giao thông vận tải.

Khách du lịch đi bộ qua hồ Garda, miền bắc nước Ý, vào ngày 14/4 (giờ địa phương) - Ảnh Yonhap News

Hồ Garda đã duy trì mực nước ổn định và cho thấy ảnh hưởng theo mùa tương đối ít. Về khía cạnh đó, hãng thông tấn ANSA chỉ ra rằng sự sụt giảm mực nước này là mối quan tâm đặc biệt.

Ngoài hồ Garda, các hồ lớn ở miền bắc Ý như hồ Maggiore và hồ Como gần đây cũng đang phải hứng chịu tình trạng mực nước giảm mạnh do hạn hán.

Năm ngoái, Ý hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Tình trạng khẩn cấp đã được thông báo ở khu vực phía bắc, nơi chịu thiệt hại nặng nề.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Italia (CNR), lượng mưa ở các khu vực phía Bắc năm ngoái đã giảm 40% so với năm trước.

CNR chỉ ra rằng tình hình hạn hán đã trở nên nghiêm trọng kể từ đầu năm do mùa đông năm nay cực kỳ khô hạn.

Các nhà khoa học giải thích hạn hán nghiêm trọng tiếp diễn trong năm nay, nối tiép năm ngoái là dấu hiệu của khủng hoảng khí hậu.

Nhà nghiên cứu Marcia Champitiello của CNR cho biết: “Lượng mưa trong tháng 5 và tháng 6 rất quan trọng để chấm dứt hạn hán. Thật không may, rất khó để dự đoán lượng mưa sẽ rơi trong khoảng thời gian này”.

Châu Á trải qua đợt nóng gay gắt phá kỷ lục trong tháng Tư Theo hãng CNN, các kỷ lục về nhiệt độ đang bị phá vỡ ở khắp các quốc gia châu Á khi đợt nắng nóng gay gắt vào tháng 4 tiếp tục bao trùm các khu vực rộng lớn của lục địa nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm.

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