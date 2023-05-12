Hiện tượng EL Nino có khả năng nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7

Thế giới 12/05/2023 15:57

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ cho biết nhiệt độ nước ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương gần xích đạo đang tăng nhanh và ít nhất một hiện tượng El Nino có khả năng nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7.

Nhiệt độ mặt nước biển gần xích đạo tăng lên, có thể xuất hiện mạnh vào mùa hè này, phương tiện truyền thông Axios của Mỹ đưa tin vào ngày 11/5 (giờ địa phương), trích dẫn Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA). 

NOAA cho biết nhiệt độ nước ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương gần xích đạo đang tăng nhanh và ít nhất một hiện tượng El Nino vừa phải có khả năng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7.

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Peru bị lũ lụt vào năm 2017 do El Nino - Ảnh: EPA

NOAA dự đoán 82% khả năng El Nino sẽ xảy ra vào tháng 7 năm nay và tiếp tục qua mùa đông ở bắc bán cầu.

Dự đoán này cao hơn khoảng 20 điểm phần trăm so với khoảng 60% mà cơ quan đã công bố vào tháng trước.

El Nino là hiện tượng nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng quan sát Thái Bình Dương (trải dài từ kinh tuyến 120 đến 170 độ tây và từ vĩ tuyến 5 độ bắc đến 5 độ nam). Giá trị trung bình ba tháng gần nhất được tính toán và nếu cao hoặc thấp hơn bình thường 0,5 °C (0,9 °F) trở lên thì El Nino được xem là đang diễn tiến. 

Axios cho biết sự nóng lên toàn cầu có thể đánh dấu một cột mốc mang tính biểu tượng do El Nino.

Hiện tượng EL Nino có khả năng nghiêm trọng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7 - Ảnh 2
Trạng thái bình thường ở Thái Bình Dương - Ảnh: Wikipedia

"El Nino làm tăng khả năng năm 2024 sẽ là năm nóng nhất được ghi nhận", nhà khoa học khí hậu Zeke Housefather nói với Axios, dự đoán rằng "đây có thể là năm đầu tiên vượt quá (nhiệt độ trung bình toàn cầu thời tiền công nghiệp) 1,5 độ". 

Thỏa thuận Paris được ký kết năm 2015 có nội dung nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Trước đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng dự đoán qua báo cáo ngày 3/3 rằng xác suất xảy ra hiện tượng El Nino vào nửa cuối năm nay đang tăng lên và có khả năng cao sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng nhiệt độ toàn cầu.

El Nino có thể mang lại nhiều thay đổi thời tiết như hạn hán, lũ lụt và cháy rừng theo khu vực. Nó có thể gây ra mưa lớn ở miền nam Hoa Kỳ và miền đông châu Phi, hạn hán nghiêm trọng ở Úc, Indonesia và một số khu vực Nam Á. 

 

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