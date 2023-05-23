Cháy lớn tại toà nhà Bưu điện hàng trăm năm tuổi ở Philippines

Được xây dựng vào năm 1926 do kiến trúc sư nổi tiếng Juan Marocs Arellano thiết kế. Trận hỏa hoạn thiêu rụi các bưu phẩm như bưu kiện, thư từ, tem sưu tập trong bưu điện và dự tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo phương tiện truyền thông địa phương và phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin vào ngày 23/5 (giờ địa phương), cơ quan cứu hỏa đã thông báo vào ngày 22/5 rằng ngọn lửa đã được dập tắt trong 7 tiếng sau khi đám cháy bùng phát tại Bưu điện Trung tâm Manila vào úc 23h ngày 21/5 (giờ địa phương).

Ngọn lửa lan từ tầng hầm lên tầng 5 và thiêu rụi các bưu phẩm như bưu kiện, thư từ và tem sưu tập trong bưu điện, quyền Tổng giám đốc Bưu điện Luis Carlos cho biết.

Tòa Bưu điện Trung tâm Manila bốc cháy - Ảnh: AP

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khói đen từ tòa nhà bốc cao hàng trăm mét phía trên Manila. Nhà chức trách huy động khoảng 80 xe cứu hỏa đến dập lửa, 6 nhân viên cứu hỏa bị thương trong quá trình dập lửa.

Bưu điện Trung tâm Manila, được xây dựng vào năm 1926, được coi là tòa nhà trang trí công phu nhất ở Manila.

Trong Thế chiến II, trong quá trình quân đội Mỹ đánh đuổi quân đội Nhật Bản và quá trình tái chiếm Manila, phần lớn bưu điện đã bị phá hủy, nhưng công việc phục hồi đã được hoàn thành vào năm 1946.

Bảo tàng Quốc gia Philippines đã công nhận giá trị văn hóa của Bưu điện Trung tâm Manila vào năm 2018 và chỉ định đây là "tài sản văn hóa quan trọng".

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy và ước tính thiệt hại lên tới 300 triệu peso (khoảng 126,3 tỷ đồng).

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