Nữ sinh gửi tin nhắn cho bạn trai rồi phóng hỏa đốt nhà

Thế giới 25/05/2023 09:34

Sau khi gửi tin nhắn cho bạn trai với nội dung 'em sẽ đốt nhà', nữ sinh châm lửa đốt khiến nhiều người phải sơ tán.

Ngày 24/5, Sở cứu hỏa Bucheon ở Gyeonggi-do thông tin về một đám cháy bùng phát ở tầng 1 của một căn hộ ở Bucheon-si, Gyeonggi-do (Hàn Quốc) lúc 5:44 phút chiều ngày 23/5 khiến 5 cư dân sơ tán khẩn cấp.

Ngọn lửa được phát hiện bùng phát sau khi một nữ sinh sống trong căn hộ gửi tin nhắn cho bạn trai nói rằng mình sẽ phóng hỏa căn nhà. 

Sau khi kiểm tra tin nhắn, anh bạn trai đã đến căn hộ thì phát hiện căn hộ đã nồng nặc mùi khét và khói. Anh dùng bình chữa cháy dạng bột dập tắt lửa ở căn hộ rồi báo 119.

Ngọn lửa làm cháy sách và khói trong căn hộ nữ sinh, hàng xóm được sơ tán. Nữ sinh phóng hỏa cho biết mình khó thở và được đưa đến bệnh viện. May mắn không có thương vong nào xảy ra.

Sở cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn.

Nữ sinh gửi tin nhắn cho bạn trai rồi phóng hỏa đốt nhà - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Sở cứu hỏa Bucheon/SBS News

Trong khi đó, lúc 19:52 phút cùng ngày, một đám cháy khác bùng phát tại tầng 10 của tòa nhà văn phòng 12 tầng ở Simgok-dong, Bucheon-si, khiến hàng chục người phải sơ tán.

Nguồn tin ban đầu cho biết rằng ngọn lửa bắt đầu khi một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống ở tầng 10 đang chiên côn trùng (các loại sâu bướm) trên chảo rán, làm 51 người phải sơ tán do vụ hỏa hoạn này.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động 25 xe cùng 54 lính cứu hỏa. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn trong 19 phút, đồng thời lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.  

 

Thảm họa hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, ít nhất 20 nữ sinh tử vong

Thảm họa hỏa hoạn nhấn chìm ký túc xá nữ ở Nam Mỹ, ít nhất 20 nữ sinh tử vong

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại ký túc xá trường trung học Mahdia. Ít nhất 20 nữ sinh được xác định đã thiệt mạng cho đến nay và có thông tin cho rằng không ít người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới hỏa hoạn vụ cháy mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 33 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích