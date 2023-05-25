Nữ sinh gửi tin nhắn cho bạn trai rồi phóng hỏa đốt nhà

Sau khi gửi tin nhắn cho bạn trai với nội dung 'em sẽ đốt nhà', nữ sinh châm lửa đốt khiến nhiều người phải sơ tán.

Ngày 24/5, Sở cứu hỏa Bucheon ở Gyeonggi-do thông tin về một đám cháy bùng phát ở tầng 1 của một căn hộ ở Bucheon-si, Gyeonggi-do (Hàn Quốc) lúc 5:44 phút chiều ngày 23/5 khiến 5 cư dân sơ tán khẩn cấp.

Ngọn lửa được phát hiện bùng phát sau khi một nữ sinh sống trong căn hộ gửi tin nhắn cho bạn trai nói rằng mình sẽ phóng hỏa căn nhà.

Sau khi kiểm tra tin nhắn, anh bạn trai đã đến căn hộ thì phát hiện căn hộ đã nồng nặc mùi khét và khói. Anh dùng bình chữa cháy dạng bột dập tắt lửa ở căn hộ rồi báo 119.

Ngọn lửa làm cháy sách và khói trong căn hộ nữ sinh, hàng xóm được sơ tán. Nữ sinh phóng hỏa cho biết mình khó thở và được đưa đến bệnh viện. May mắn không có thương vong nào xảy ra.

Sở cứu hỏa đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Sở cứu hỏa Bucheon/SBS News

Trong khi đó, lúc 19:52 phút cùng ngày, một đám cháy khác bùng phát tại tầng 10 của tòa nhà văn phòng 12 tầng ở Simgok-dong, Bucheon-si, khiến hàng chục người phải sơ tán.

Nguồn tin ban đầu cho biết rằng ngọn lửa bắt đầu khi một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống ở tầng 10 đang chiên côn trùng (các loại sâu bướm) trên chảo rán, làm 51 người phải sơ tán do vụ hỏa hoạn này.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã huy động 25 xe cùng 54 lính cứu hỏa. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn trong 19 phút, đồng thời lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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