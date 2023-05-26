Người đàn ông đang giúp đàn vịt qua đường để bảo vệ đàn vịt và tránh tắc đường thì bị một chiếc xe ô tô lao tới cán tử vong, bỏ lại 2 đứa con nhỏ.

Theo phương tiện truyền thông địa phương KCRA đưa tin, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang hướng dẫn đàn vịt đến nơi an toàn tại một giao lộ ở Rocklin, California, vào khoảng 20h ngày 18/5 (giờ địa phương) thì gặp tai nạn.

Vào thời điểm đó, người đàn ông đang trở về nhà với hai đứa con nhỏ trong ô tô sau khi học bơi xong. Sau đó, anh nhìn thấy một con vịt mẹ dẫn đàn vịt con của mình vào một ngã tư đông đúc liền xuống xe dẫn đàn vịt qua đường để bảo vệ đàn vịt và tránh tắc đường.

Ngày 18/5 (giờ địa phương), một người đàn ông giúp đàn vịt qua đường ở California, Mỹ thì gặp tai nạn thương tâm - Ảnh: KCRA

Đàn vịt đã đến bên kia đường an toàn và những người xung quanh vỗ tay chúc mừng người đàn ông. Đã đến lúc người đàn ông trở lại xe của mình thì một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện và đâm vào người đàn ông. Các nhân viên y tế đã được gọi đến hiện trường, nhưng người đàn ông được cho là đã tử vong tại chỗ.

William (12 tuổi), người chứng kiến vụ tai nạn, cho biết: “Mọi người vỗ tay hoan hô chú ấy. Bỗng một chiếc giày và một chiếc tất của chú rơi xuống trước xe của chúng cháu".

Người dân địa phương đang để một đài tưởng niệm tạm thời, một con vịt cao su và một bó hoa tại hiện trường vụ tai nạn cho người đàn ông xấu số. Trang GoFundMe đang tiến hành các hoạt động gây quỹ để giúp đỡ gia đình tang quyến.

Người lái xe gây tai nạn là một cô gái 17 tuổi. Cơ quan điều tra vẫn chưa thể quyết định tội danh nào sẽ áp dụng cho người lái xe vi phạm và được biết rằng họ đang tiến hành điều tra mà không tạm giam.

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