Trên đường trở về sau tiệc cưới, hai vợ chồng và người thân của họ đi trên một chiếc xe loại xe golf bất ngờ va chạm với xe hàng. Người lái xe đâm vào là một phụ nữ 25 tuổi. Vào thời điểm bị bắt giữ, cô từ chối kiểm tra hơi thở nồng độ cồn, nhưng cho biết rằng đã uống một ly rượu tequila và một ly bia khoảng một giờ trước khi vụ việc xảy ra.

Theo Tờ New York Post đưa tin ngày 15/5 (giờ địa phương), Aric Hutchinson (36 tuổi) và Samantha Miller (34 tuổi) vừa tổ chức hôn lễ vào ngày 28/4 trên một bãi biển tại Folly Beach, Nam Carolina, Mỹ. Thế nhưng, đôi vợ chồng trẻ vĩnh viễn chia xa sau 5 tiếng đọc lời thề hôn nhân.

Cô dâu tử vong ngay tại hiện trường trong bộ váy cưới, chú rể và người thân cũng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện gần đó. Aric bị thương nặng ở mặt, đầu và chân nhưng may mắn thay, anh đã được phẫu thuật và xuất viện, hiện đang hồi phục tại nhà.

Tang lễ của Samantha được tổ chức tại Folly Beach vào cuối tuần trước. Khoảng 100 người đã có mặt trong ngày tang lễ bao gồm gia đình, họ hàng và người quen. Những người đưa tang bày tỏ sự chia buồn bằng cách ném những bông hoa có khắc tên Samantha trên thân cây xuống biển.

Aric vẫn phải ngồi xe lăn vào ngày hôm đó vì chấn thương của anh chưa hồi phục hoàn toàn. “Samantha yêu biển lắm. Hầu như sáng nào chúng tôi cũng đi dạo ở đây. Có lẽ em ấy cũng muốn tổ chức tang lễ tại nơi này. Samantha sẽ nhìn chúng ta từ trên cao và mỉm cười", Aric nghẹn ngào trong ngày đưa tiễn. Đồng thời anh cũng bày tỏ sự cảm ơn tới đông đảo mọi người đã gửi lời chia buồn và quan tâm đến anh trong thời gian qua.

Những người đưa tang bày tỏ sự chia buồn bằng cách ném những bông hoa có khắc tên Samantha trên thân cây xuống biển - Ảnh: YouTube 'New York Post'

Trong khi đó, danh tính người điều khiển phương tiện vi phạm được biết là Komoroski (25 tuổi). Cô lái xe với tốc độ 105 km/giờ và chỉ nhấn phanh nhẹ trước khi tông vào chiếc xe của Aric. Giới hạn tốc độ ở khu vực này là 40 km/giờ. Theo cảnh sát, Komorowski được phát hiện trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn trong máu là 0,261%, cô phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm cho mỗi tội danh say xỉn lái xe gây chết người. Hiện cô đang bị giam giữ và chưa rõ có luật sư bào chữa hay không.