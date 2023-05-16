Vụ cô dâu gặp tai nạn kinh hoàng ngay sau đám cưới vài giờ: Chú rể day dứt chứng kiến vợ mất trước mặt mình

Thế giới 16/05/2023 11:44

Chú rể nghẹn ngào trong ngày đưa tiễn vợ: “Samantha yêu biển lắm. Hầu như sáng nào chúng tôi cũng đi dạo ở đây. Có lẽ em ấy cũng muốn tổ chức tang lễ tại nơi này. Samantha sẽ nhìn chúng ta từ trên cao và mỉm cười".

Theo Tờ New York Post đưa tin ngày 15/5 (giờ địa phương), Aric Hutchinson (36 tuổi) và Samantha Miller (34 tuổi) vừa tổ chức hôn lễ vào ngày 28/4 trên một bãi biển tại Folly Beach, Nam Carolina, Mỹ. Thế nhưng, đôi vợ chồng trẻ vĩnh viễn chia xa sau 5 tiếng đọc lời thề hôn nhân. 

Vụ cô dâu gặp tai nạn kinh hoàng ngay sau đám cưới vài giờ: Chú rể day dứt chứng kiến vợ mất trước mặt mình - Ảnh 1
Cặp vợ chồng mới cưới Aric (36 tuổi) và Samantha (34 tuổi) trong vụ tai nạn kinh hoàng. Aric bị thương nặng còn Samantha tử vong tại hiện trường - Ảnh: GoFundMe

Trên đường trở về sau tiệc cưới, hai vợ chồng và người thân của họ đi trên một chiếc xe loại xe golf bất ngờ va chạm với xe hàng. Người lái xe đâm vào là một phụ nữ 25 tuổi. Vào thời điểm bị bắt giữ, cô từ chối kiểm tra hơi thở nồng độ cồn, nhưng cho biết rằng đã uống một ly rượu tequila và một ly bia khoảng một giờ trước khi vụ việc xảy ra.

Cô dâu tử vong ngay tại hiện trường trong bộ váy cưới, chú rể và người thân cũng bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện gần đó. Aric bị thương nặng ở mặt, đầu và chân nhưng may mắn thay, anh đã được phẫu thuật và xuất viện, hiện đang hồi phục tại nhà.

Vụ cô dâu gặp tai nạn kinh hoàng ngay sau đám cưới vài giờ: Chú rể day dứt chứng kiến vợ mất trước mặt mình - Ảnh 2
Chú rể và cô dâu được quan khách chúc mừng trong hôn lễ diễn ra trên bãi biển ở Nam Carolina, 5 tiếng trước khi vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: CNN

 

Tang lễ của Samantha được tổ chức tại Folly Beach vào cuối tuần trước. Khoảng 100 người đã có mặt trong ngày tang lễ bao gồm gia đình, họ hàng và người quen. Những người đưa tang bày tỏ sự chia buồn bằng cách ném những bông hoa có khắc tên Samantha trên thân cây xuống biển.

Aric vẫn phải ngồi xe lăn vào ngày hôm đó vì chấn thương của anh chưa hồi phục hoàn toàn. “Samantha yêu biển lắm. Hầu như sáng nào chúng tôi cũng đi dạo ở đây. Có lẽ em ấy cũng muốn tổ chức tang lễ tại nơi này. Samantha sẽ nhìn chúng ta từ trên cao và mỉm cười", Aric nghẹn ngào trong ngày đưa tiễn. Đồng thời anh cũng bày tỏ sự cảm ơn tới đông đảo mọi người đã gửi lời chia buồn và quan tâm đến anh trong thời gian qua. 

Vụ cô dâu gặp tai nạn kinh hoàng ngay sau đám cưới vài giờ: Chú rể day dứt chứng kiến vợ mất trước mặt mình - Ảnh 3
Những người đưa tang bày tỏ sự chia buồn bằng cách ném những bông hoa có khắc tên Samantha trên thân cây xuống biển - Ảnh: YouTube 'New York Post' 

Trong khi đó, danh tính người điều khiển phương tiện vi phạm được biết là Komoroski (25 tuổi). Cô lái xe với tốc độ 105 km/giờ và chỉ nhấn phanh nhẹ trước khi tông vào chiếc xe của Aric. Giới hạn tốc độ ở khu vực này là 40 km/giờ. Theo cảnh sát, Komorowski được phát hiện trong tình trạng say xỉn với nồng độ cồn trong máu là 0,261%, cô phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm cho mỗi tội danh say xỉn lái xe gây chết người. Hiện cô đang bị giam giữ và chưa rõ có luật sư bào chữa hay không.

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Mẹ chú rể nức nở: “Tại bệnh viện, tôi được người ta giao chiếc nhẫn cưới mà Eric đựng trong một chiếc túi nhựa. Đó là chiếc nhẫn mà Sam đã đeo vào ngón tay của Eric. Cả hai bị tai nạn 5 tiếng sau khi đọc lời thề nguyện kết hôn với nhau. Eric đã mất đi tình yêu của đời mình.”

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