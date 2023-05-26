Ám ảnh lời kể nhân chứng trong vụ nghịch tử sát hại cha ruột: 'Dù được mẹ can ngăn nhưng con vẫn dùng dao cứa cổ cha'

Đời sống 26/05/2023 15:52

Vào ngày 26/5, nhiều người hàng xóm xung quanh bàng hoàng về việc đối tượng V.K.Vềnh dùng dao tấn công và cắt cổ khiến bố ruột tử vong trước nhà ở huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, khoảng 10h15 trưa ngày 26/5, tại nhà ông V.K.V (SN 1966) ở xã Hải Ninh, đã xảy ra án mạng. Lúc này con ông V. là V.K.Vềnh (SN 1996) là con ruột ông, đã dùng dao đâm vào cổ khiến ông V. tử vong trước nhà.

 

Sau khi án mạng xảy ra, người dân xung quanh đã trình báo công an. Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường bắt giữ Vềnh để phục vụ điều tra.

Ám ảnh lời kể nhân chứng trong vụ nghịch tử sát hại cha ruột: 'Dù được mẹ can ngăn nhưng con vẫn dùng dao cứa cổ cha' - Ảnh 1
Đối tượng V.K.Vềnh (SN 1996) - Ảnh: Báo Dân Việt
Ám ảnh lời kể nhân chứng trong vụ nghịch tử sát hại cha ruột: 'Dù được mẹ can ngăn nhưng con vẫn dùng dao cứa cổ cha' - Ảnh 2
Vềnh bị cảnh sát dẫn giải ra xe chở về cơ quan điều tra - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, người dân kể lại, thời điểm này V.K.Vềnh bất ngờ cầm dao từ trong nhà xông ra đạp ngã cha ruột là ông V.K.V.. Dù được mẹ can ngăn nhưng Vềnh vẫn dùng dao đâm rồi cứa cổ khiến ông V. nằm bất động.

Nhiều người hàng xóm thấy vậy lao vào khống chế. Nhưng khi khống chế được Vềnh, ông V. đã tử vong.

Ám ảnh lời kể nhân chứng trong vụ nghịch tử sát hại cha ruột: 'Dù được mẹ can ngăn nhưng con vẫn dùng dao cứa cổ cha' - Ảnh 3
Công an tỉnh Bình Thuận đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án khiến ông V.K.V. chết tại chỗ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để phục vụ điều tra vụ án giết cha.

Nhiều người hàng xóm cũng cho biết, lâu nay Vềnh có biểu hiện không bình thường, giống như người mắc bệnh tâm thần. Hiện tại, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.

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