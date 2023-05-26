Qua làm việc, UBND phường An Hải Bắc cho hay, năm 2022, Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful tại Đà Nẵng hoạt động tại cơ sở số 150 Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Từ tháng 1/2023 Công ty chuyển sang hoạt động tại địa chỉ 22 đường Morrison, phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà).

Theo thông tin từ báo gày 26/5, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ông Huỳnh Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã chỉ đạo UBND phường An Hải Bắc đến làm việc với Công ty (đại diện Công ty là ông Trần Hồng Linh - Quản lý Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful tại Đà Nẵng).

Tại đây, Công ty không khai báo với chính quyền địa phương, chưa cung cấp được hợp đồng thuê mặt bằng, hồ sơ liên quan đến cấp phép hoạt động theo quy định. Trong quá trình công ty hoạt động, Công an phường An Hải Bắc có lập danh sách quản lý cư trú, không đăng ký tạm trú cho nhân viên vì không đủ thủ tục pháp lý. Hiện tại cơ sở có 11 người cao tuổi đang nghỉ dưỡng.

Khách hàng bức xúc trước thông tin tạm dừng hoạt động của Viện dưỡng lão - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo cung cấp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng, tháng 4/2022, Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful tại Đà Nẵng có gửi hồ sơ đăng ký thành lập Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Từ tâm S-Merciful và đã được Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số 1642/GCN-SLĐTBXH ngày 19/5/2022.

Tuy nhiên ngày 19/5/2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng ban hành quyết định số 876/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/5/2023 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Từ tâm S-Merciful. Lý do, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP; sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập nhưng Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Từ tâm S-Merciful chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 24/5 UBND quận Sơn Trà đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra tại cơ sở (số nhà 22 đường Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tuy nhiên, do thời gian quá gấp nên giám đốc công ty không có mặt tại địa điểm kiểm tra, tiếp Đoàn kiểm tra là ông Trần Hồng Linh - quản lý Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful tại Đà Nẵng.

Tất cả các cụ già lưu trú tại đây hiện đã được người nhà đón về - Ảnh: Báo Tiền Phong

Qua làm việc, UBND quận phát hiện, Chi nhánh Công ty cổ phần Y khoa Từ tâm S-Merciful tại Đà Nẵng hoạt động không đúng địa điểm đã được cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Chưa có Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tại địa điểm hoạt động; Cơ sở hoạt động trên cơ sở hạch toán phụ thuộc công ty, lĩnh vực hoạt động được miễn thuế theo quy định (thuế giá trị gia tăng);

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không còn người cao tuổi nào tham gia sử dụng dịch vụ chăm sóc tại 22 đường Morrison (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Đoàn kiểm tra cũng chưa phát hiện hoạt động khám chữa bệnh và bán thuốc tại cơ sở.

Đồng thời có văn bản kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại số 150 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ do không còn hoạt động tại địa chỉ nói trên và đã bị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật Từ tâm S-Merciful", ông Hùng cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, mặc dù đã thu tiền phí từ 20-200 triệu đồng của khách hàng để chăm sóc cho các cụ già nhưng ngày 22/5 vừa qua, Chi nhánh Công ty Cổ phần Y khoa Từ tâm - S-Merciful tại Đà Nẵng (trụ sở tại 22 Morison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bất ngờ ra thông báo tạm dừng hoạt động.

Việc bất ngờ dừng hoạt động khiến thân nhân và các cụ già đang được chăm sóc tại đây bức xúc bởi họ đã đóng các khoản phí đầy đủ. Sau khi không đạt được thỏa thuận với đại diện Công ty, khách hàng đã có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ.