Hiệu trưởng lên tiếng việc nữ sinh cấp 3 'khóa môi' bạn trai sau màn cầu hôn ngay giữa sân trường

Đời sống 26/05/2023 14:15

Ngay khi đoạn clip nữ sinh cấp 3 được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp đăng tải, clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhưng cũng nhận về không ít ý kiến tranh cãi từ dân mạng.

Mới đây, một clip nữ sinh một trường THPT ở Vĩnh Phúc được nam sinh tặng hoa, đeo nhẫn cầu hôn ngay sau buổi lễ bế giảng đang gây chú ý của dư luận. Cụ thể, nam sinh ôm bó hoa tiến lại gần nữ sinh trong sự cổ vũ, reo hò của bạn học. Không chỉ vậy, nam sinh này còn quỳ gối đeo nhẫn cho nữ sinh trong sự ngại ngùng của đối phương.

Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt vì được bạn trai bày tỏ tình cảm ngay trong lễ tốt nghiệp THPT.  Đây là những hình ảnh trong video đang lan truyền trên mạng xã hội sáng nay. Cuối đoạn clip, đôi bạn trẻ còn có màn "khóa môi" ngay giữa sân trường, trước sự chứng kiến của các học sinh.

Hiệu trưởng lên tiếng việc nữ sinh cấp 3 'khóa môi' bạn trai sau màn cầu hôn ngay giữa sân trường - Ảnh 1
Màn tặng hoa, trao nhẫn của cặp đôi học sinh cấp 3 tại lễ tốt nghiệp gây tranh cãi trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc diễn ra sau lễ bế giảng năm học 2022-2023 và tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 của Trường THPT Yên Lạc 2 (Vĩnh Phúc), tổ chức sáng qua, ngày 25/5.

Vào trưa 26/5, ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc 2 xác nhận sự việc diễn ra trong khuôn viên trường. Ông Tuấn thông tin thêm các học sinh xung quanh vì hiếu kỳ nên tập trung lại để chứng kiến, sự việc không trong thiết kế của chương trình lễ bế giảng năm học và trưởng thành cho học sinh khối 12.

Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc 2 cho biết thêm, tặng hoa và tỏ tình nữ sinh là người ngoài trường và đã học xong THPT.

Cũng theo thông tin từ VTC News, một giáo viên trường này cho biết, bạn gái là học sinh của trường, còn bạn trai đã đi làm. "Các em quý mến nhau nên mới màn tặng hoa, tặng nhẫn như vậy, chứ không phải là cầu hôn như dân mạng đang bàn tán", người này nói.

Hiện clip vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. 

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