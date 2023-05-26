Thông tin MỚI trong vụ cháy nhà khiến chồng tử vong, vợ bị thương ở TP.HCM

Đời sống 26/05/2023 10:46

Một vụ cháy nhà dân vừa xảy ra trên địa bàn Q.Tân Phú (TP.HCM) khiến người chồng tử vong, người vợ bị bỏng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/5, Công an quận Tân Phú vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến một người tử vong, một người bị thương. Hai nạn nhân được xác định là ông TCC (65 tuổi) tử vong và bà NTHN (60 tuổi) bị bỏng.

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Hiện trường vụ cháy khiến 2 vợ chồng thương vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Cụ thể, khoảng 2h30 sáng cùng ngày, người dân sống trong con hẻm đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân nghe thấy tiếng hô hoán, kêu cứu. Nhiều người chạy ra phát hiện căn nhà ở cuối con hẻm đang bùng cháy dữ dội nên huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận, khống chế. Tuy nhiên, lửa bốc lên từ khu vực kín, chứa nhiều đồ đạc nên chữa cháy bất thành.

Lúc này, bà N từ bên trong kịp thời tháo chạy ra ngoài. Một người dân cho biết, có thể đồ đạc để phía trước nhiều, người vợ nhảy ra ngoài và bị té, chảy máu ở trán. Người vợ nhảy ra ngoài nên chỉ bị bỏng và trầy xước, còn người chồng chạy vào nhà vệ sinh nấp bị ngộp thở tử vong.

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Công an phong tỏa con hẻm để khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng PC07 Công an TP.HCM điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú với bảy xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

 

Cảnh sát tiếp cận nhiều hướng dập lửa, đưa hai bình ga bên trong căn nhà ra ngoài. Sau khi đám cháy được khống chế, thi thể ông C được phát hiện ở trong nhà vệ sinh.

Theo người dân, hai vợ chồng ông C ở căn nhà nhỏ cuối hẻm khoảng ba năm nay, bán hủ tiếu và hột vịt lộn.  

Theo người dân, trong vụ cháy có phát ra tiếng nổ như nổ bình gas mini. Riêng căn nhà diện tích khoảng 3x5 được một người sống trong con hẻm cho hai vợ chồng ở miễn phí và hỗ trợ thêm ăn uống. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

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Một ngày sau sự việc đau lòng xảy ra, nhiều bà con xóm giềng có mặt ở nhà anh Bùi Hữu Tú (SN 1987, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), bố 2 cháu nhỏ vừa bị đuối nước thương tâm.

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