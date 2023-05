Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/5, Công an quận Tân Phú vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến một người tử vong, một người bị thương. Hai nạn nhân được xác định là ông TCC (65 tuổi) tử vong và bà NTHN (60 tuổi) bị bỏng.

Công an phong tỏa con hẻm để khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng PC07 Công an TP.HCM điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú với bảy xe và gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát tiếp cận nhiều hướng dập lửa, đưa hai bình ga bên trong căn nhà ra ngoài. Sau khi đám cháy được khống chế, thi thể ông C được phát hiện ở trong nhà vệ sinh.

Theo người dân, hai vợ chồng ông C ở căn nhà nhỏ cuối hẻm khoảng ba năm nay, bán hủ tiếu và hột vịt lộn.

Theo người dân, trong vụ cháy có phát ra tiếng nổ như nổ bình gas mini. Riêng căn nhà diện tích khoảng 3x5 được một người sống trong con hẻm cho hai vợ chồng ở miễn phí và hỗ trợ thêm ăn uống. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.