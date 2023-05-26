Người bố khắc khổ ngồi lặng trước di ảnh 2 đứa con nhỏ: 'Nào ngờ đó là lần cuối bố con nằm cùng nhau, tôi mất tất cả rồi'

Ông Bùi Thanh Tràng (ông của 2 cháu bé) xót xa nói, cuộc sống của gia đình Tú quá khốn khó nên người vợ đành xa gia đình để đi xuất khẩu lao động khi 2 đứa con còn nhỏ. Kể từ đó, Tú sống cảnh gà trống nuôi con, bươn chải đủ nghề để lo cho người mẹ già đã 80 tuổi và 2 con ăn học.

Theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, anh Bùi Hữu Tú (SN 1987, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An), bố 2 cháu nhỏ vừa bị đuối nước thương tâm, gương mặt khắc khổ ngồi bên di ảnh hai con nhỏ, ai cũng xót thương.

Nhắc đến 2 cháu bé, anh Tú khóc nghẹn: "Tối hôm trước cháu Đắc tâm sự với anh trai là muốn bỏ học để phụ thêm cho bố. Nghe xong, tôi gọi hai anh em vào ngủ cùng rồi bảo ban, động viên hai đứa cố gắng học tập mới giúp được bố. Nghe hai con hứa sẽ cố gắng tôi đã an lòng. Nào ngờ đó là lần cuối bố con nằm cùng nhau".

Lúc thì anh Tú làm thợ xây, phụ hồ rồi chặt cây thuê. Ai thuê gì anh Tú đều không nề hà. Làm quần quật suốt ngày nhưng đồng tiền kiếm được chẳng bao nhiêu. Nhiều khi tiền học phí của con anh còn phải chạy vạy vay mượn để nộp học cho 2 đứa.

Nỗi đau mất con khiến người bố khắc khổ ngồi lặng trước di ảnh 2 cháu bé - Ảnh: Báo Gia đình và Xã hội

Một người hàng xóm của anh Tú cho biết, hai đứa trẻ ngoan lắm. Thấy bố vất vả nắng mưa đi làm kiếm tiền nên mọi việc trong nhà hai cháu phân công nhau làm hết. Thường ngày, đứa anh lo lắng chăm sóc bà xong rồi vào nấu cơm, còn đứa em quét dọn nhà cửa.

Người thân cho biết thêm, khi nào qua cũng thấy hai em quấn quýt bên nhau vui lắm. Hôm trước cháu Đắc kể là mẹ có gọi về bảo là năm học tới sẽ gửi tiền về cho 2 anh em nộp học phí, không phải nợ tiền nữa. Nghe vậy, hai đứa vui lắm. Giờ xảy ra việc đau lòng thế này, thương hai cháu.

Người bố khóc ngất bên linh cữu con - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/5. Lúc đó, hai anh em Bùi Hữu Nghị (SN 2007) và Bùi Hữu Đắc (SN 2009) vác hai bì tải để phụ bố cắt cỏ cho bò ăn. Sau khi cắt cỏ xong, thời tiết nắng nóng nên hai anh em rủ nhau xuống sông Lam (đoạn phía Nam địa bàn xã Lưu Sơn) để tắm mát, không may bị đuối nước thương tâm. Nhận được tin dữ, anh Tú như chết lặng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, trưa 23/5, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể cháu Đ.. Sau đó, đến ngày 24/4 thì tìm được nạn nhân còn lại.

Ông Nguyễn Quốc Giáp, Chủ tịch UBND xã Lưu Sơn cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tú đặc biệt khó khăn. Vợ anh Tú sau khi ra nước ngoài làm việc gần như không duy trì liên lạc với người thân. Vì vậy, anh Tú phải đi làm thuê để chăm lo người mẹ già hơn 80 tuổi và hai con trai đang học lớp 8 và lớp 10. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ phần nào cho gia đình vượt qua nỗi đau này.