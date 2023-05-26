Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, CĐM nổ ra tranh cãi 'còn quá sớm để kết hôn'?

Đời sống 26/05/2023 11:20

Mạng xã hội chia sẻ đoạn video của một bạn nữ lớp 12 được cầu hôn ngay trong lễ tốt nghiệp trước sự cổ vũ nồng nhiệt của cả trường.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền rầm rộ một video ghi lại hình ảnh một nữ sinh được bạn trai cầu hôn ngay trong lễ bế giảng năm học đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Trong đoạn video có thể thấy, chàng trai ăn mặc lịch sự với bó hoa và chiếc nhẫn trên tay. Khi vừa kết thúc chương trình bế giảng, chàng trai đã nhanh chóng qùy xuống trao cho bạn gái bó hoa và chiếc nhẫn trong tiếng reo hò của bạn bè xung quanh. Ngay sau đó, nữ sinh này tuy ngại ngùng nhưng đã đồng ý, hai người còn trao cho nhau một cái ôm khá tình tứ giữa hội trường.

Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, CĐM nổ ra tranh cãi 'còn quá sớm để kết hôn'? - Ảnh 1
Khi được bạn trai cầu hôn, nữ sinh này tuy ngại ngùng nhưng đã đồng ý - Ảnh: Chụp màn hình
Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, CĐM nổ ra tranh cãi 'còn quá sớm để kết hôn'? - Ảnh 2
Cả hai không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngay giữa sân trường - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi thích thú và bất ngờ vì sự "mạnh dạn" của nam sinh này như: "Yêu lắm cơ tuổi học trò vui biết bao", Lúc tôi từng tuổi ấy chỉ nói từ thích tohoi đẫ khó rồi. Tuổi trẻ thật manh động", "Tuổi trẻ chưa trải sự đời, lấy chồng cho phí tuổi thanh xuân", "Còn quá sớm để chúc mừng"...

Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, CĐM nổ ra tranh cãi 'còn quá sớm để kết hôn'? - Ảnh 3Nữ sinh lớp 12 xúc động rơi nước mắt khi được bạn trai cầu hôn trong lễ tốt nghiệp, CĐM nổ ra tranh cãi 'còn quá sớm để kết hôn'? - Ảnh 4
Nhiều cư dân mạng tranh cãi dưới đoạn video cầu hôn này - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng khi xem xong clip gây tranh cãi này. Có ý kiến cho rằng nếu cả hai yêu nhau, thì việc cầu hôn là hoàn toàn chấp nhận được bởi đây là một khoảnh khắc hạnh phúc và tự hào của cô gái, ngoài ra thì "tình yêu không có lỗi".

Tuy vậy, có ý kiến lại cho rằng cách thể hiện tình yêu của cả hai bạn học sinh này chưa đúng chỗ, đây là môi trường sư phạm, hay còn cả hai còn quá trẻ và còn quá sớm để tiến tới hôn nhân.

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