Trước đó, vào khoảng 10h15 cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể ông V.K.V. (SN 1966, trú xã Ninh Hải, Bắc Bình) tử vong trước nhà với vết thương trên cổ và nhiều vết máu xung quanh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 26/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại xã Hải Ninh (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Theo một số người hàng xóm gần nhà nạn nhân, Vềnh có biểu hiện về tâm thần không bình thường hai ngày nay. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiến hành thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, ông V. tử vong sau khi bị chính con trai ruột của mình là V.K.V. (SN 1996) dùng dao đâm vào cổ. Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ V., tổ chức bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo người Lao Động

Nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở TP.HCM, theo thông tin từ báo Lao Động, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, Tống Thị Tùng Linh nảy sinh ý định giết chết cha ruột của mình là ông T.H.Đ (sinh năm 1968) từ tháng 9/2021.

Đến ngày 18/1/2022, Linh đến Chợ Kim Biên (thuộc quận 5, TPHCM) tìm mua chất độc xyanua, và tìm đến sạp tên “Xuyến” gặp Trần Thị Ngọc Thư. Sau khi Linh năn nỉ với lý do cần mua làm thí nghiệm thì Thư đã lấy hàng ở một đối tượng tên Rua và bán cho Linh với giá 500.000 đồng/kg.

Tối hôm đó, thấy ông Đ đang nhậu một mình nên Linh lấy xyanua cho vào 3 chai nhựa chứa nước uống rồi để vào ngăn mát tủ lạnh, mục đích để cho ông Đ uống.

Khoảng 5 phút sau, ông Đ lấy một chai uống, nói chai nước có mùi lạ rồi nhả nước ra đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi nôn ói... sau đó tử vong trong nhà vệ sinh.

Hôm sau, Linh phá khóa cửa phòng vệ sinh đưa thi thể ông Đ ra ngoài rồi dùng nhiều biện pháp để phi tang. Thấy khó che giấu hành vi của mình nên Linh tiếp tục nghĩ ra cách đốt cháy nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội.