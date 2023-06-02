Đầu giờ chiều hôm nay (2/6), tại điểm giao cắt QL5 với đường sắt đoạn qua Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy khiến 1 người phụ nữ tử vong thương tâm.

Dẫn thông tin theo báo An Toàn Giao Thông, đầu giờ chiều 2/6, tại điểm giao cắt QL5 với đường sắt đoạn qua Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội đã xảy ra một tai nạn thương tâm.

Nạn nhân là nữ giới, ngoài 40 tuổi, trú thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Nạn nhân được xác định là nữ giới, ngoài 40 tuổi, trú thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Theo miêu tả của người dân, vào thời điểm trên người phụ nữ đi xe máy BKS 89L1-054.1X di chuyển trên QL5 rẽ qua đường sắt để hướng về Văn Lâm, Hưng Yên thì xảy ra va chạm với xe bồn thương hiệu Bê tông Hà Trang. Hậu quả người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi TNGT xảy ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cũng trong ngày hôm qua, tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã xảy một vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy, làm 2 người tử vong.

Dẫn theo báo Người Lao Động, Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1-6, tại Km41+700 trên Quốc lộ 217 qua địa phận xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân được xác định là Bùi Long Nh. (SN 2008) và Nguyễn Đình Cường A. (SN 2004; cùng ngụ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa)- Ảnh: báo Người Lao Động

Qua điều tra ban đầu, xe ôtô mang BKS 36C-246.59 do anh Lộc Văn A. (SN 1991, ngụ phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa) điều khiển đi theo hướng từ huyện Vĩnh Lộc lên Cẩm Thuỷ thì bất ngờ va chạm với xe máy chạy hướng ngược lại khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Bùi Long Nh. (SN 2008) và Nguyễn Đình Cường A. (SN 2004; cùng ngụ xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kinh hoàng xe ba gác va chạm với tàu hỏa, 1 người tử vong thương tâm ở Hải Phòng Vào chiều ngày 25/5, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ba gác và tàu hỏa, khiến một người tử vong thương tâm.

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