Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài

Đời sống 04/06/2023 14:29

Vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe khách chở theo hàng chục hành khách lật nghiêng bên đường Hồ Chí Minh.

Dẫn theo báo An Toàn Giao Thông, ngày 4/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến chiếc xe khách chở theo hàng chục hành khách lật nghiêng bên đường Hồ Chí Minh (xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk).

Cụ thể, vào chiều ngày 3/6, tài xế Mai Xuân Mỹ (50 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Cư Né (huyện Krông Búk) bất ngờ tông vào chiếc xe tải và 1 chiếc công nông lưu thông theo hướng ngược lại.

Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài - Ảnh 1
Chiếc xe khách lật ngang trên đoạn đường Hồ Chí Minh (xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông
Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài - Ảnh 2
Người dân tìm cách đưa các hành khách mắc kẹt bên trong ra ngoài - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, tông vào hộ lan bên đường rồi lật nghiêng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đã đập kính xe khách đưa hành khách trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn làm 3 hành khách bị xây xát nhẹ.

Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài - Ảnh 3
Một số hành khách bị thương nhẹ được người dân đưa ra ngoài - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Tại hiện trường, xe khách lật nghiêng bên đường, hư hỏng. Cùng với đó, xe tải và xe công nông cũng bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài - Ảnh 4
Tình trạng hư hỏng của chiếc xe tải sau vụ va chạm liên hoàn - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Cũng trong ngày hôm qua (3/6), tại Cầu Rạch Miễu đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, làm 1 người bị thương. 

Theo báo Công an TP.HCM, tin ban đầu cho biết rằng khoảng 16 giờ 30 ngày 3/6, xe 7 chỗ BS: 51F-397.29 đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu, theo hướng từ Bến Tre về Tiền Giang khi đến đoạn thuộc địa bàn (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) thì giảm tốc độ.

Tai nạn liên hoàn khiến xe khách lật nghiêng trên đường Hồ Chí Minh, người dân phá kính đưa hành khách thoát ra ngoài - Ảnh 5
Vụ va chạm liên hoàn tại cầu Rạch Miễu đã khiến cho 1 phần trên làn đường theo hướng đi ngược lại nên giao thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn tắc nhiều km. Ảnh: báo Công an TP.HCM

Cùng thời điểm này xe ô tô loại 5 chỗ mang BS: 51G-271.67 đang lưu thông cùng chiều phía sau cũng giảm tốc độ theo xe phía trước. Tiếp đó xe tải mang BS: 50H-134.81 lưu thông cùng chiều từ phía sau tông vào đuôi xe 5 chỗ và đẩy xe này lao về trước va chạm vào đuôi xe 7 chỗ tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn.

Sau tai nạn, một phụ nữ trên xe 5 chỗ bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu và phần đuôi xe này hư hỏng nặng.

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