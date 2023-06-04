Cụ thể, vào chiều ngày 3/6, tài xế Mai Xuân Mỹ (50 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai. Khi xe chạy đến đoạn qua xã Cư Né (huyện Krông Búk) bất ngờ tông vào chiếc xe tải và 1 chiếc công nông lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, tông vào hộ lan bên đường rồi lật nghiêng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, mọi người đã đập kính xe khách đưa hành khách trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn làm 3 hành khách bị xây xát nhẹ.

Tình trạng hư hỏng của chiếc xe tải sau vụ va chạm liên hoàn - Ảnh: báo An Toàn Giao Thông

Cũng trong ngày hôm qua (3/6), tại Cầu Rạch Miễu đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, làm 1 người bị thương.

Theo báo Công an TP.HCM, tin ban đầu cho biết rằng khoảng 16 giờ 30 ngày 3/6, xe 7 chỗ BS: 51F-397.29 đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu, theo hướng từ Bến Tre về Tiền Giang khi đến đoạn thuộc địa bàn (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) thì giảm tốc độ.

Vụ va chạm liên hoàn tại cầu Rạch Miễu đã khiến cho 1 phần trên làn đường theo hướng đi ngược lại nên giao thông qua cầu Rạch Miễu bị ùn tắc nhiều km. Ảnh: báo Công an TP.HCM

Cùng thời điểm này xe ô tô loại 5 chỗ mang BS: 51G-271.67 đang lưu thông cùng chiều phía sau cũng giảm tốc độ theo xe phía trước. Tiếp đó xe tải mang BS: 50H-134.81 lưu thông cùng chiều từ phía sau tông vào đuôi xe 5 chỗ và đẩy xe này lao về trước va chạm vào đuôi xe 7 chỗ tạo nên chuỗi tai nạn liên hoàn.

Sau tai nạn, một phụ nữ trên xe 5 chỗ bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu, phần đầu và phần đuôi xe này hư hỏng nặng.