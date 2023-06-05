Vào trưa ngày 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách Phương Trang.

Vào trưa hôm nay 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách Phương Trang, khiến người mẹ điều khiển xe máy tử vong, còn cậu con trai vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo Người Đưa Tin, khoảng 12h30, ngày 4/6, xe máy mang biển kiểm soát 86B1-305.57, trên xe chở 2 mẹ con. Khi đến đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-205.31 của nhà xe Phương Trang, lưu thông hướng Tp.HCM - Phan Thiết.

Vụ va chạm nghiêm trọng đã khiến người mẹ điều khiển chiếc xe máy tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Vụ tai nạn làm xe máy gãy phần phuộc bánh trước, nhiều mảnh vỡ văng trên đường. Người dân lập tức đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng người mẹ đã tử vong. Cậu con trai khoảng 6 tuổi bị thương ở đầu và tay.

Trích dẫn theo báo Bình Thuận, đến 15h chiều cùng ngày vẫn chưa có người nhà của nạn nhân đến bệnh viện nhận người thân. Ngay khi tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì chiếc xe máy đã xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-205.31 của nhà xe Phương Trang - Ảnh: Báo Bình Thuận

Thanh niên tự xưng là 'trùm' đập vỡ kính xe cấp cứu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Hôm nay (4/6), Công an TP Trà Vinh cho biết, cơ quan vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ về đoạn clip ghi lại một thanh niên chặn đầu xe cấp cứu rồi tranh cãi với tài xế, sau đó đã đập phá xe này.

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