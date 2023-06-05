Hai mẹ con đi xe máy va chạm với xe khách Phương Trang, người mẹ tử vong thương tâm

Đời sống 05/06/2023 08:08

Vào trưa ngày 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách Phương Trang.

Vào trưa hôm nay 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng  giữa xe máy và xe khách Phương Trang, khiến người mẹ điều khiển xe máy tử vong, còn cậu con trai vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.

Theo Người Đưa Tin, khoảng 12h30, ngày 4/6, xe máy mang biển kiểm soát 86B1-305.57, trên xe chở 2 mẹ con. Khi đến đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-205.31 của nhà xe Phương Trang, lưu thông hướng Tp.HCM - Phan Thiết.

Hai mẹ con đi xe máy va chạm với xe khách Phương Trang, người mẹ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Vụ va chạm nghiêm trọng đã khiến người mẹ điều khiển chiếc xe máy tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Vụ tai nạn làm xe máy gãy phần phuộc bánh trước, nhiều mảnh vỡ văng trên đường. Người dân lập tức đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng người mẹ đã tử vong. Cậu con trai khoảng 6 tuổi bị thương ở đầu và tay.

Trích dẫn theo báo Bình Thuận, đến 15h chiều cùng ngày vẫn chưa có người nhà của nạn nhân đến bệnh viện nhận người thân. Ngay khi tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.

Hai mẹ con đi xe máy va chạm với xe khách Phương Trang, người mẹ tử vong thương tâm - Ảnh 2
 Khi đến đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì chiếc xe máy đã xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-205.31 của nhà xe Phương Trang - Ảnh: Báo Bình Thuận
Thanh niên tự xưng là 'trùm' đập vỡ kính xe cấp cứu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Thanh niên tự xưng là 'trùm' đập vỡ kính xe cấp cứu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

Hôm nay (4/6), Công an TP Trà Vinh cho biết, cơ quan vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ về đoạn clip ghi lại một thanh niên chặn đầu xe cấp cứu rồi tranh cãi với tài xế, sau đó đã đập phá xe này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tai nạn giao thông Tin nóng Tin mới

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 9 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới