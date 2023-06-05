Vào trưa ngày 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách Phương Trang.
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Vào trưa hôm nay 4/6, tại địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một cuộc va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và xe khách Phương Trang, khiến người mẹ điều khiển xe máy tử vong, còn cậu con trai vẫn đang được điều trị trong bệnh viện.
Theo Người Đưa Tin, khoảng 12h30, ngày 4/6, xe máy mang biển kiểm soát 86B1-305.57, trên xe chở 2 mẹ con. Khi đến đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thì xảy ra va chạm với xe khách biển số 51B-205.31 của nhà xe Phương Trang, lưu thông hướng Tp.HCM - Phan Thiết.
Vụ tai nạn làm xe máy gãy phần phuộc bánh trước, nhiều mảnh vỡ văng trên đường. Người dân lập tức đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, nhưng người mẹ đã tử vong. Cậu con trai khoảng 6 tuổi bị thương ở đầu và tay.
Trích dẫn theo báo Bình Thuận, đến 15h chiều cùng ngày vẫn chưa có người nhà của nạn nhân đến bệnh viện nhận người thân. Ngay khi tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.