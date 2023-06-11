Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện

Đời sống 11/06/2023 18:29

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/6, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/6, trên quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận tổ 1, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến gia đình 3 người tử vong thương tâm - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Lúc này, xe bồn chở bê tông mang BKS 24C-064.xx di chuyển theo hướng từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa đã bất ngờ bị lật, đè vào xe máy mang BKS 24B1-196.xx, trên xe có 3 người; và xe bán tải mang BKS 24C-135.xx đang đỗ ven đường. Xe bồn đẩy xe bán tải lao về phía trước, tông tiếp vào với xe máy khác mang BKS 24B2-311.xx.

Dẫn thông tin từ báo Lao Động, hậu quả, 2 người đi trên xe máy mang biển kiểm soát 24B1-196.XX tử vong tại chỗ, người còn lại được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện - Ảnh 2
Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 bố con đi trên xe máy mang biển kiểm soát 24B1-196.XX tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Dân Trí

Người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 24B2-311.XX bị xây xát nhẹ. Lái xe bồn bị thương nhẹ và đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Xe bồn bị lật ở Lào Cai khiến 2 bố con chết tại chỗ, người mẹ đang mang thai tử vong trong bệnh viện - Ảnh 3
Người mẹ đang mang thai 6 tháng cũng tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai nói thêm: "Cả 3 nạn nhân đi trên xe máy mang biển kiểm soát 24B1-196.XX, đều là người trong một gia đình. Người mẹ đang mang thai 6 tháng cũng bị tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện".

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