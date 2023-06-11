Khoảng hơn 11h30 trưa nay (ngày 11/6), ôtô khách ở Hà Nội chở 33 người chạy trên quốc lộ 32 (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) va vào xe máy, đâm đổ taluy âm, lao xuống sườn chân đồi.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Ông Phùng Trọng Luận – Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: Khoảng hơn 11h30 trưa nay (ngày 11/6), ôtô khách ở Hà Nội chở 33 người chạy trên quốc lộ 32 hướng từ huyện Thanh Sơn đi Tân Sơn, khi đến đoạn Dốc Gió thuộc khu Muỗi Bồng xã Xuân Đài (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) va vào xe máy, đâm đổ taluy âm, lao xuống sườn chân đồi. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 trưa hôm nay - Ảnh: báo Lao Động "Xe khách gặp tai tạn là xe chở khách du lịch. Trong đó, đa số là khách du lịch người nước ngoài. Đường đoạn Dốc Gió khá cua, lái xe không quen đường nên xảy ra va chạm xe máy, dẫn đến xe khách lao xuống sườn chân đồi. Vụ tai nạn làm 2 người khách du lịch bị gãy xương đùi; còn lại xây xước nhẹ. Bên cạnh đó, người lái xe máy cũng bị thương ở phần vai. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hoảng loạn, lo sợ", ông Luận cho biết thêm.

Dẫn thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, anh Nguyễn Văn Dương (nhân chứng) cho biết đầu ôtô lao thẳng xuống chân đồi, đâm mạnh vào mặt đất rồi lật nghiêng. Thời điểm này, hành khách la hét kêu cứu. Một số thoát ra trước, phá cửa đưa người mắc kẹt ra ngoài. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hành khách bị thương - Ảnh: báo Người Lao Động Cũng theo nhân chứng này, sự việc không có người chết, có một số người bị thương và đang được sơ cứu và đưa đi bệnh viện. Vị trí tai nạn là khúc cua tay áo, có taluy âm cao khoảng một mét. Trên mặt đường, đoạn hộ lan khoảng 10 m bị húc đổ. Dọc vách đồi là vệt bánh xe.

Dưới chân đồi cách mặt đường khoảng 50 m, xe khách nằm nghiêng, bên cạnh là mảnh vỡ của phương tiện. Nhiều người bị thương nằm dưới gốc cây. Những hành khách bị thương đang được đưa đi điều trị kịp thời - Ảnh: báo Dân Việt Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn khiến 2 người bị gãy chân và nhiều nạn nhân khác bị thương nhẹ đã được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. May mắn vụ tai nạn không có nạn nhân tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ, điều tra.

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