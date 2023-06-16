Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý

Đời sống 16/06/2023 14:42

Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nạn nhân vụ đuối nước ở sông Trà Lý, đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nạn nhân vụ đuối nước ở sông Trà Lý, đã được tìm thấy.

Ông Nhâm Quang Văn, Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116, đơn vị tham gia trực tiếp tìm kiếm cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đuối nước chiều 14/6, cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé. Hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý - Ảnh 1
Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, thi thể của cháu bé được tìm thấy cách nơi gặp nạn khoảng 1 km - Ảnh: báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước đó, khoảng 16h ngày 14/6, cháu N.T.A cùng 3 bạn nhỏ rủ nhau ra sông Trà Lý, đoạn khu vực chân cầu Bo (TP.Thái Bình) tắm.

Trong nhóm 4 cháu có A. và 1 cháu khác không biết bơi, nhưng vì thấy tò mò việc tắm dưới sông nên cũng xuống tắm cùng các bạn. Đang tắm, cơ thể cháu A. bị nước đẩy ra xa bờ. Thấy vậy, các cháu khác trong nhóm dùng cành cây trứng cá đưa về phía A. để cứu bạn nhưng không được. Cháu A. sau đó đã bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, do quá sợ hãi nên 3 bạn còn lại đi tắm cùng đã im lặng, không dám nói sự thật với ai.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý - Ảnh 2
Người dân đứng hai bên sông để chờ đợi đội cứu nạn kiếm nạn nhân - Ảnh: báo Lao Động

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy A. về nhà, gia đình đã tìm kiếm nhưng không có thông tin. Đến đêm 14/6, các bạn của nạn nhân mới nói với gia đình về việc A. bị nạn. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã phối hợp tìm kiếm cháu A. trên sông Trà Lý.

Đây không phải là vụ đuối nước đầu tiên trong mùa hè ở tỉnh Thái Bình. Vụ việc tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong mùa hè nắng, nóng, khi các cháu được nghỉ học, tham gia nhiều hoạt động vui chơi tự do không có người lớn giám sát, quản lý nên dễ dẫn đến các tai nạn đuối nước.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý - Ảnh 3
Thi thể của cháu N.T.A đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự - Ảnh: báo Lao Động
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