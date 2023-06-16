TP. Huế: Xót xa bé gái sơ sinh khoảng 1,5 tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh quán cà phê

Đời sống 16/06/2023 19:25

Chiều ngày 16/6, UBND P. Phước Vĩnh (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đang phát thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh quán cà phê.

Theo thông tin của báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 16/6, bà Trương Thị Ty (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại phía góc ngoài ngôi nhà bà Nguyễn Thị Duyên (là quán cà phê Minh Phương, có địa chỉ 151 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh) và trình báo lên chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Phước Vĩnh đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận trẻ bỏ rơi.

Theo đó, bé gái (khoảng 1,5 tháng tuổi) nặng khoảng 5kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu hồng (phía bên ngoài có bọc nilon), đồ đạc kèm theo áo, quần, 1 bình bú sữa (có sẵn sữa), khi phát hiện đứa trẻ tại thời điểm đó bà Ty có mời những người dân ở cạnh đó đến chứng kiến sự việc.

TP. Huế: Xót xa bé gái sơ sinh khoảng 1,5 tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh quán cà phê - Ảnh 1
Bé gái (khoảng 1,5 tháng tuổi) nặng khoảng 5kg bị bỏ rơi cạnh quán cà phê - Ảnh: báo Thanh Niên

Được biết, sức khỏe của cháu hoàn toàn khỏe mạnh, hiện cháu bé được chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản bàn giao bà Trương Thị Ty tạm thời trực tiếp nuôi dưỡng.

Trích thông tin từ báo Thanh Niên, UBND P. Phước Vĩnh phát thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ thời điểm phát hiện, nếu không có người nào đến nhận con, chính quyền sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người dân phát hiện được thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé, đề nghị liên lạc và thông báo cho chính quyền P. Phước Vĩnh.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý

Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nạn nhân vụ đuối nước ở sông Trà Lý, đã được tìm thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh bị bỏ rơi tin mới đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ