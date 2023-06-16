Chiều ngày 16/6, UBND P. Phước Vĩnh (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đang phát thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh quán cà phê.

Theo thông tin của báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 16/6, bà Trương Thị Ty (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại phía góc ngoài ngôi nhà bà Nguyễn Thị Duyên (là quán cà phê Minh Phương, có địa chỉ 151 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh) và trình báo lên chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Phước Vĩnh đã tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận trẻ bỏ rơi.

Theo đó, bé gái (khoảng 1,5 tháng tuổi) nặng khoảng 5kg, thời điểm phát hiện cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu hồng (phía bên ngoài có bọc nilon), đồ đạc kèm theo áo, quần, 1 bình bú sữa (có sẵn sữa), khi phát hiện đứa trẻ tại thời điểm đó bà Ty có mời những người dân ở cạnh đó đến chứng kiến sự việc.

Bé gái (khoảng 1,5 tháng tuổi) nặng khoảng 5kg bị bỏ rơi cạnh quán cà phê - Ảnh: báo Thanh Niên

Được biết, sức khỏe của cháu hoàn toàn khỏe mạnh, hiện cháu bé được chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản bàn giao bà Trương Thị Ty tạm thời trực tiếp nuôi dưỡng.

Trích thông tin từ báo Thanh Niên, UBND P. Phước Vĩnh phát thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ thời điểm phát hiện, nếu không có người nào đến nhận con, chính quyền sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nếu người dân phát hiện được thông tin về cha mẹ đẻ của cháu bé, đề nghị liên lạc và thông báo cho chính quyền P. Phước Vĩnh.

Đã tìm thấy thi thể cháu bé 12 tuổi bị đuối nước trên sông Trà Lý Sau hơn 24 giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể cháu N.T.A (12 tuổi, trú tại tổ 15, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nạn nhân vụ đuối nước ở sông Trà Lý, đã được tìm thấy.

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