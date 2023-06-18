Khoảng 11h10 (18/6), tại đoạn phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Hà Nội mới, khoảng 11h10 ngày 18/6, trên quốc lộ 6, đoạn phường Phú Lãm, quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người nguy kịch.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C-079.xx đang lưu thông theo hướng từ quận Hà Đông đi huyện Chương Mỹ (Hà Nội), khi gần đến khu vực Bến xe Yên Nghĩa bất ngờ có xe máy Honda Wave màu ghi xanh, tháo biển kiểm soát, lao với tốc độ cao đâm vào đầu xe. Xe máy do nam thanh niên khoảng 20 tuổi (đang làm rõ danh tính) điều khiển.

Xe máy Honda Wave màu ghi xanh, tháo biển kiểm soát lao tới với tốc độ cao tông trực diện vào xe tải mang biển kiểm soát 29C-079.xx - Ảnh: Náo Hà Nội mới

Sau va chạm, một phần đầu ô tô vỡ nát, kính chắn gió cũng nứt vỡ; xe máy bị nổ lốp, cong vành, toàn phần đầu xe nát vụn; thanh niên điều khiển xe máy bị hất văng khoảng 5m.

Dẫn theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc và đưa người thanh niên điều khiển xe máy đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe máy bị hất văng khoảng 5m, nạn nhân hiện đang nguy kịch - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Do chiếc xe máy tháo biển kiểm soát, lại trùng hợp với đặc điểm một chiếc xe máy vừa bị mất trộm trên địa bàn nên cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Xót xa cảnh cả 3 ông cháu tử vong thương tâm khi đi tắm sông lúc chạng vạng Khoảng 18h ngày 17/6, 3 ông cháu ra nhánh sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) tắm lúc chiều tối, trượt chân tử vong thương tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-dau-dau-voi-xe-tai-nguoi-di-xe-may-nguy-kich-cap-cuu-593342.html